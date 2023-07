VVD komt deze week al met nieuwe lijsttrekker: dit zijn de potentiële opvolgers van Rutte

Dilan Yesilgöz-Zegerius en Mark Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer, afgelopen juni. Beeld ANP

Meest genoemd is Dilan Yesilgöz-Zegerius (46), de huidige minister van Justitie en Veiligheid. Zij was Kamerlid sinds 2017 en werd in het laatste half jaar van het kabinet-Rutte III staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, een portefeuille die zij niet ambieerde.

Justitie wilde zij juist wel en daar doet Yesilgöz het goed. Ze gaat soepel om met de Tweede Kamer en is mediageniek. ‘Ik vind politiek boeiend en interessant, en ik ben ook niet vies van het spel’, zei Yesilgöz eind vorig jaar in de Volkskrant.

Op sociale media laat zij ook een meer persoonlijke kant zien: de liefde voor Ajax en haar hond Moos. Binnen de VVD is zij populair en een toonbeeld, in de woorden van Rutte, van wat een vluchteling (uit Turkije) kan bereiken in dit land. Bij de verkiezingen van maart 2021 stond zij op nummer vijf van de lijst. Yesilgöz kreeg 45.630 voorkeurstemmen.

Sophie Hermans tijdens het VVD-congres. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Vertrouwen

Daarmee deed zij het aanmerkelijk beter dan de huidig fractievoorzitter Sophie Hermans (42). Zij kreeg 24.115 voorkeurstemmen, maar stond wel op nummer vier. Rutte toont al jaren een onbegrensd vertrouwen in Hermans.

Ze was eerder zijn politiek assistent, waarna Hermans in 2017 Kamerlid werd. Haar optredens in de Tweede Kamer tijdens grote debatten maken soms een ongemakkelijke indruk, al moet daarbij worden gezegd dat zij als fractievoorzitter van de grootste regeringspartij ook het meeste vuur aantrekt.

Edith Schippers en Mark Rutte. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Een andere fractievoorzitter die eerder in aanmerking komt: Edith Schippers (58) in de Eerste Kamer. Zij was Kamerlid tussen 2003 en 2010, waarna zij minister werd van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de kabinetten Rutte I en II. Ze is een zeer ervaren politicus en gold tot haar vertrek uit de politiek in 2017 als kroonprinses van Rutte.

Schippers vertrok naar DSM, maar met een opmerkelijk filmpje – blauw pak, lederen aktetas, opzwepende muziek – kandideerde zij zich vorig najaar voor het lijsttrekkerschap van de senaat. ‘Ik kan vanaf de zijlijn van alles vinden, maar het past beter bij mij om mee te doen’, zegt zij daarin.

In de campagne maakte zij als herintreder een nog wat onwennige indruk. Over het eventueel opvolgen van Mark Rutte zei Schippers: ‘Ik sluit nooit iets uit, maar het is niet mijn ambitie.’

Klaas Dijkhoff en Mark Rutte. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Outsiders

Outsiders zijn er ook. In het kabinet heeft Christianne van der Wal (49) als minister voor Natuur en Stikstof een moeilijke portefeuille, waar zij zich opmerkelijk goed doorheen slaat. Ze was gemeenteraadslid en wethouder in Harderwijk, gedeputeerde in Gelderland en tussen 2017 en 2022 partijvoorzitter.

Dan is er nog Klaas Dijkhoff (42), nog altijd geliefd in de partij, ondanks zijn vertrek uit de politiek in 2021. Hij was fractievoorzitter tijdens Rutte III, daarvoor staatssecretaris (Asiel) en korte tijd minister (Defensie). Hij doet nog met regelmaat van zich spreken, onder meer in een politieke podcast met voormalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.

Volgens de statuten van de VVD (hoofdstuk 14, artikel 87) draagt het landelijk bestuur een kandidaat voor het lijsttrekkerschap voor. De partij heeft laten weten dat deze week al te doen. Lokale en thematische netwerken kunnen daarna eventueel nog andere kandidaten voordragen. Is dat het geval, dan volgt een ledenraadpleging.