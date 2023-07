VVD-kiezer in Vught: ‘Vertrek van Rutte is jammer en onnodig’

Sinds jaar en dag staat Vught bekend als een VVD-bastion bij uitstek. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Ik vind het heel erg dat Mark Rutte vertrekt’, zegt Maj-Britt Louwers (63), die maandagmiddag met haar hond aan de lijn door het Villapark in Vught fietst. ‘Het is jammer dat hij zijn karwei niet kan afmaken. Hij wordt afgerekend op problemen die al heel lang spelen, zoals de asielcrisis en de landbouwproblematiek. Iemand die bovenaan staat, wordt dan het pispaaltje. Ik stoor me er echt aan dat andere partijen zo op hem afgeven.’

Louwers heeft twee jaar geleden op Rutte gestemd. En als hij was doorgegaan, had ze dat de komende verkiezingen weer gedaan. Maar wat nu? ‘Het gedachtegoed van de VVD staat me nog steeds aan. Maar nu Rutte niet meer meedoet, ga ik nog eens goed nadenken. Mijn man heeft vorige keer Volt gestemd, om jonge mensen de kans te geven oplossingen te zoeken. Dus wie weet?’

Over de auteur

Peter de Graaf is regioverslaggever van de Volkskrant in Zuid-Nederland en verslaat ontwikkelingen in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Eerder was hij EU-correspondent in Brussel en economieverslaggever.

In het Vughtse Villapark, een welgestelde buurt met voornamelijk vrijstaande huizen en bijna 700 inwoners, wonen veel VVD-stemmers. Op tennisvereniging Woburnpark, midden in de buurt, was bij de vorige verkiezingen een stembureau gevestigd waar liefst 49,2 procent van de kiezers VVD stemde. Alleen twee stembureaus in Wassenaar en Blaricum haalden nog net iets hogere scores voor de liberalen.

‘Ik vind het niet goed dat hij weggaat’, zegt ook Ad van der Stokker (73), die na een potje tennis terug naar huis fietst door een van de lommerrijke lanen. ‘We hebben geen alternatief. Er is geen betere leider of premier dan Rutte. Het is jammer en onnodig.’

Hij vindt dat de vertrekkende VVD-leider het goed heeft gedaan. ‘Hij heeft de problemen niet kunnen oplossen’, zegt hij terwijl hij voor het hek van zijn woning naast zijn fiets staat. ‘Maar wie gaat dat dan wel doen? Ik zie het Jetten of Kaag niet doen. En met Klaver krijgen we nog meer asielzoekers binnen.’

Inhaalslag

Riks van Haren (74) is met haar twee huisgenoten aan de wandel langs de Vughtse Heide, een natuurgebied dat grenst aan het Villapark en bestaat uit oude loofbossen, een uitgestrekt heideveld en fraaie vennetjes. Ook zij betreurt het aangekondigde vertrek van Rutte. ‘Hij heeft zoveel geïncasseerd de afgelopen jaren en toch is hij recht overeind gebleven’, zegt ze. ‘Dat is een kracht op zich. Tientallen anderen waren al lang afgehaakt.’

Ze noemt zichzelf ‘een sociale liberaal’ die altijd VVD heeft gestemd, met uitzondering van twee jaar geleden. ‘De laatste keer heb ik strategisch op Wopke Hoekstra gestemd. Het CDA kan goed samenwerken met de VVD en had een inhaalslag nodig. Nou, dat plannetje is helaas mislukt.’

Volgens Van Haren heeft Rutte bij de onderhandelingen over de asielcrisis ‘zoveel compromissen’ aangedragen. ‘Maar de anderen bleven halsstarrig vasthouden aan hun standpunten. Dat vind ik echt slecht.’ Ze sluit echter niet uit dat Rutte de zaak ook om strategische redenen heeft laten klappen: ‘Ik denk dat Rutte iets in Europa op het oog heeft.’

Haar huisgenoot, die niet met haar naam in de krant wil, heeft ‘mixed feelings’ bij het nakende afscheid van de VVD-leider. ‘Ik heb twee jaar geleden op Rutte gestemd. Als hij de komende verkiezingen had meegedaan, zou ik zo weer op hem hebben gestemd’, zegt ze. ‘Maar nu ben ik helemaal blanco. Het ligt eraan wie de partij nu gaat leiden.’

Een rot spel

Toch staan niet alle traditionele VVD-stemmers in het Villapark pal achter Rutte. ‘Ik vind het wel goed dat hij opstapt’, zegt Astrid van Iersel (57) in de tuin van haar woning, die grenst aan de Vughter Heide. ‘De vorige keer was het al tijd voor hem om te vertrekken. Ik heb als ondernemer altijd VVD gestemd. Maar bij de vorige verkiezingen stemde ik CDA – al weet ik niet of dat nou zo slim was.’

Er zijn volgens haar te veel crises in Nederland waarin de regering te weinig heeft ingegrepen, zoals de toeslagenaffaire en het Groningse gas. ‘Ik ben geen Vughtse standaardkakker’, zegt Van Iersel met een grijns. ‘Ik vind het schandalig dat er zo weinig is gebeurd. Maar aan de andere kant: het is ook weer te makkelijk om anderen af te zeiken. Doe er dan zelf wat aan, zou ik zeggen.’

Politiek is ‘een rot spel’, meent wandelaar Van Haren. ‘De ene dag word je afgebrand, een dag later de hemel in geprezen.’ Ze hekelt de versnippering van de Nederlandse politiek, waardoor nu te veel partijen in de Kamer zitten en er voortdurend moeizame compromissen moeten worden gesloten. De Vughtse dame pleit daarom hartstochtelijk voor een kiesdrempel: ‘Vroeger had je Van Agt, Den Uyl en Wiegel – dat was lekker duidelijk.’