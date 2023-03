VVD keek te veel naar links en te weinig naar rechts

VVD-leider Mark Rutte in gesprek met inwoners van Berkel en Rodenrijs in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld ANP

De VVD leek alle troeven in handen te hebben: ruim budget, veel ervaring en de premier als ultiem campagnewapen. Toch ging het fout. Caroline van der Plas, een eenpitter in de Tweede Kamer, troefde de grootste partij van Nederland af, in de provincies én de Eerste Kamer. ‘Ik hoop dat ze ons nu eindelijk eens serieus gaan nemen’, verklaarde Van der Plas woensdag na haar monsterzege. ‘We zijn niet meer die partij met dat ene zeteltje.’

Het leek ook een sneer naar de VVD. Mark Rutte was de afgelopen week overal te zien, van Veronica Inside tot de desk van SBS Shownieuws, maar voor een confrontatie met Van der Plas had hij geen tijd. En dat terwijl de BBB-voorvrouw hem medio februari nog zo vriendelijk uitnodigde. ‘Ik ga graag met je in debat’, zei ze in een persoonlijke videoboodschap aan Rutte.

De VVD had andere plannen. Alles was gericht op een tweestrijd met GroenLinks en PvdA. In een interview met de Telegraaf in februari waarschuwde Rutte dat de provinciale verkiezingen aangegrepen moesten worden om ‘het momentum van links’ te breken. Dat bleef tot het einde de inzet.

Verkeerde flank

Nu het stof is neergedaald en de uitslagen binnen zijn, oogt Rutte als een generaal die al zijn troepen naar één flank verplaatste en vervolgens op de andere flank in de pan werd gehakt. Wat is er misgegaan in de VVD-campagnemachine? Niet zo veel, meent campagneleider en VVD-Kamerlid Thierry Aartsen donderdagochtend bij de traditionele evaluatie van de verkiezingscampagne in Nieuwspoort. GroenLinks en de PvdA waren volgens Aartsen een logische tegenstander in de campagne, omdat de VVD-kiezer zich naast bestuurlijke stabiliteit vooral zorgen maakt om de portemonnee. En op sociaal-economisch terrein is links nu eenmaal de belangrijkste tegenstrever.

Toch zag de VVD ook dat de BBB in de laatste weken oprukte, maar volgens Aartsen was dat geen reden om van strategie te veranderen en alsnog de confrontatie te zoeken met Van der Plas. ‘BBB heeft als een stofzuiger bij iedere partij wat opgezogen, van links tot rechts, van coalitie tot oppositie. Dan heb je een soort momentum. Ik heb Mark Rutte hoog zitten, maar ik geloof dat zelfs hij dit niet had kunnen doorbreken of kunnen stoppen.’

Achter de schermen zijn ook andere redenen te horen voor het negeren van Van der Plas. Het grootste probleem is dat een groot deel van de VVD-achterban net als de BBB sceptisch is over de stikstofaanpak. Als de premier pal was gaan staan voor het kabinetsbeleid, had hij mogelijk nog meer kiezers weggejaagd. ‘Ik snap wel dat ze een debat met Van der Plas uit de weg zijn gegaan’, zegt ook ex-VVD-Kamerlid en campagneveteraan Ton Elias. ‘Je wilt niet dat de premier daar dan D66-stikstofbeleid gaat verdedigen. De kern van het probleem is dat er tijdens de formatie te veel is weggegeven aan Sigrid Kaag.’

Sympathiefactor

Ook de sympathiefactor voor Van der Plas speelde een rol bij de terughoudendheid van de VVD. Hoe kan de premier inhakken op een vrouw die bij veel kiezers warme gevoelens oproept en die in de ogen van de VVD ook door talkshows en andere media op handen werd gedragen. ‘Ze heeft een free ride gekregen’, moppert een prominente liberaal die anoniem wil blijven.

Premier Mark Rutte reageerde woensdag nog tamelijk laconiek op de verkiezingsnederlaag en ook campagneleider Thierry Aartsen meent dat de VVD ‘niet ontevreden mag zijn’. Toch kan dat niet verhullen dat de VVD er op gebrand was de grootste te worden. Het negeren van Van der Plas is niet succesvol gebleken, maar een meer confronterende koers lijkt voorlopig niet in de maak. De redenen om Caroline van der Plas te mijden tijdens de campagne – haar populariteit en de weerzin tegen het stikstofbeleid bij de eigen achterban – blijven van kracht.

Monsterverbond met Omtzigt?

In de provincies komt het initiatief nu volledig bij Van der Plas te liggen. Ook de VVD-lijsttrekkers gaan rustig achterover leunen om te kijken hoe de BBB het gaat aanpakken. De tijd moet de tijd krijgen, luidt het devies bij de gevestigde partijen die eerder ervaring opdeden met LPF, PVV en FvD. Die partijen bezweken allemaal onder de druk. De BBB gaat nu voor het eerst echt getest worden.

Helemaal gerust zal de VVD er niet op zijn. De vraag is vooral of Van der Plas, die meent dat door de verkiezingsuitslag van woensdag het draagvlak onder het kabinet is weggevallen (‘ik zou opstappen’), nog meer troeven achter de hand heeft. De BBB-leider probeerde eerder al Pieter Omtzigt binnen te halen. Die avances liepen toen nog op niks uit, maar dat kan veranderen nu de BBB de komende vier jaar de grootste machtsfactor wordt in de Eerste Kamer en in Omtzigts thuisprovincie Overijssel.

Alleen al de speculaties over een mogelijk monsterverbond tussen de BBB en Omtzigt zullen VVD-strategen hoofdbrekens bezorgen. Meer dan afwachten kan de VVD voorlopig niet doen. Premier Mark Rutte wilde het momentum van links breken, maar nu is vooral zijn eigen partij het initiatief kwijt.