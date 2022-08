VVD-Kamerlid Daan de Neef stapt op wegens ‘ijskoude’ asielaanpak

‘De VVD is simpelweg niet meer mijn partij’, schrijft De Neef, die 18 jaar lid van de partij was en sinds maart vorig jaar in de Tweede Kamer zat. Beeld ANP / Peter Hilz

Dat heeft hij woensdagavond aan de fractie laten weten, schrijft hij in een verklaring op Twitter. De Neef zegt dat hij de afgelopen weken toen honderden asielzoekers ’s nachts buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten slapen, had gehoopt op meer compassie in zijn partij.

‘Ik had gerekend op medemenselijkheid na een week waarin een baby stierf in Ter Apel en Artsen zonder Grenzen sprak van een noodsituatie’, schrijft De Neef. ‘Maar die compassie bleef uit en er kwam, naar mijn smaak, een ijskoude aanpak voor in de plek. Ik kan en wil dit niet verdedigen. En ik ga dat ook niet doen.’

De Neef geeft zijn zetel per aankomende dinsdag op. Hij was 18 jaar lid van de partij en zat sinds maart vorig jaar in de Tweede Kamer. ‘De VVD is simpelweg niet meer mijn partij’, schrijft hij nu.

Kritiek in partij

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans laat weten de keuze van haar collega te respecteren. ‘Maar ik betreur zijn beeld van de zorgvuldige en afgewogen afspraken die vorige week rond asiel zijn gemaakt’, zegt ze. ‘Ik weet dat zowel de staatssecretaris als onze woordvoerder hun werk met compassie doen.’

De coalitiepartijen sloten vorige week een akkoord om de problemen rond de opvang van asielzoekers op te lossen. Daarin staat onder meer dat het kabinet het aantal asielzoekers dat naar Nederland mag komen, flink wil terugschroeven. Dat laatste stuitte tot nu vooral op verzet bij de achterbannen van de ChristenUnie en het CDA.

Ook binnen de VVD klinkt wel vaker kritiek op de kabinetsplannen voor asielbeleid, maar dan eerder omdat de partij niet hard genoeg zou zijn voor asielzoekers. Tijdens een ledenbijeenkomst dinsdagavond pleitten diverse leden nog voor een asielstop.

Uitzonderlijk

Het is een zeer uitzonderlijk dat een VVD’er om inhoudelijke redenen opstapt en dan ook nog eens omdat ze de koers als te rechts ervaren. Meestal vertrekken VVD-Kamerleden of -bewindspersonen nadat er discussie is ontstaan over hun integriteit of omdat ze een andere baan hebben.

Het laatste bekende VVD-Kamerlid dat wel uit eigen beweging vertrok uit onvrede over de koers was Geert Wilders, die in 2004 brak met de VVD. Hij vond dat de partij juist een nóg rechtsere koers moest gaan varen. Daarna werd zijn positie onhoudbaar en begon hij een eenmansfractie.