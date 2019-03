VVD heeft weer plannen voor strengere straffen: handige politieke marketing of toevallige timing?

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming (VVD) tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer, op 5 maart. Beeld ANP

De VVD met plannen voor strenger straffen, nog wel in verkiezingstijd, dat is altijd oppassen geblazen. Vorige week nog omschreef CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg in een Kamerdebat het ministerie van Justitie onder Rutte II (een kabinet zonder CDA) als ‘VVD-propagandamachine’.

In het AD zei Dekker dat hij zich opnieuw geërgerd heeft aan het geweld tegen hulpverleners tijdens Oud en Nieuw. ‘Mensen die voor ons in de frontlinie staan, verdienen het door ons beschermd te worden.’ Nu al geldt voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven een ‘taakstrafverbod’. Hij wil de wetgeving daarover, die sinds 2012 van kracht is, uitbreiden naar geweld tegen agenten, leerkrachten, dokters, brandweerlieden en andere hulpverleners.

Op NPO-radio voegde Dekker eraan toe: ‘We zagen bij de jaarwisseling dat het geweld weer licht was gestegen. Dat is ons al jaren een doorn in het oog.’ Die cijfers zijn betwistbaar. Volgens het ‘landelijk beeld jaarwisseling’ daalde het aantal agenten dat bij Oud en Nieuw met geweld werd geconfronteerd juist van 88 naar 82 – en die dalende trend is al een aantal jaar gaande.

Geen aangifte

Volgens de Nationale Politie ligt het werkelijk aantal incidenten hoger, omdat zelfs de politie niet overal aangifte van doet. De bewindsman vindt eerder genomen maatregelen nog onvoldoende effectief en wil ‘een signaal geven’. Voor wie bijvoorbeeld een agent van de Mobiele Eenheid tegen het hoofd trapt, maar geen letsel veroorzaakt omdat de agent een helm draagt, vindt Dekker een taakstraf onvoldoende.

Hoe verhoudt zich dat tot de professionele ruimte voor de rechter? Die legt nu soms een dag cel op in combinatie met een taakstraf, of alleen een gevangenisstraf voor de tijd dat iemand in voorlopige hechtenis zat. Zo omzeilt hij het niet-geliefde taakstrafverbod. Dekkers verweer daarbij is dat hij zich niet uitlaat over de lengte van de straf, alleen over de vorm, en dat iemand die over de schreef gaat nu eenmaal op de blaren moet zitten.

PVV

In de begeleidende Kamerbrief schrijft Dekker dat zijn aankondiging een antwoord is op een motie tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie. Die was in, jawel, november. Daar vroeg PVV-Kamerlid Lilian Helder om strengere straffen voor geweld tegen publieke functionarissen.

Ook de linkse oppositie weet dat het verkiezingstijd is, maar vindt tegelijkertijd ‘handen af van hulpverleners’ een belangrijk thema. Diverse Kamerleden wijzen erop dat Dekker vooralsnog in het midden laat of de gevangenisstraf onvoorwaardelijk moet zijn of niet. Een concrete wetswijziging is er namelijk nog niet. Dat zal nog zeker tot eind dit jaar duren.