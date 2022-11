VVD-fractievoorzitter Westerwolde hekelt partijgenoten: ‘Op vrijwillige basis schiet asielopvang niet op’

Klaas Buigel bij het klooster van Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Niemand houdt van dwang. Maar nu is mijn gevoel: jullie laten ons in Ter Apel ermee zitten. Een dikke middelvinger. Sorry, ik kan het echt niet anders zeggen.’

Klaas Buigel (44) is fractievoorzitter voor de VVD in de gemeenteraad van Westerwolde. Dat is de gemeente waar zijn woonplaats Ter Apel in ligt en waar het veelbesproken, overbelaste aanmeldcentrum voor asielzoekers onder valt. De boekhouder van beroep ergert zich flink aan het dwarsliggen van zijn eigen partij bij de invoering van een nieuwe asielwet. Daarmee wil staatssecretaris en partijgenoot Eric van der Burg gemeenten desnoods kunnen dwingen asielzoekers op te vangen.

‘Ik zou ook liever zien dat het op basis van vrijwillige basis gebeurt’, zegt Buigel. ‘Maar we hebben gemerkt dat het op die manier niet opschiet. Er worden nu steeds lapmiddelen ingezet. Soms heel dure, zoals die cruiseschepen. Dat vind ik waanzin.

‘Niet iedereen kan zeggen: niet in mijn achtertuin. Tweederde van de gemeenten, zo’n tweehonderd, levert ondermaats. Als je ziet hoe hoog de nood in Ter Apel is, kun je echt niet meer aankomen met: maar we vangen wel twintig Oekraïners op. Wij hebben tweeduizend asielzoekers in een dorp met nog geen tienduizend inwoners. En dan vangen we in Bellingwedde ook nog Oekraïners op.’

Als hij maar niet op de foto hoeft voor de de COA-locatie langs de provinciale weg. Liever poseert de lokale VVD’er voor het plaatselijke klooster, een karakteristiek gebouw uit de 15de eeuw. ‘Mensen krijgen hier al veel te vaak te horen dat ze in een ‘asieldorp’ wonen. Alsof Ter Apel alleen uit het aanmeldcentrum bestaat.’

Wordt u weleens geraadpleegd door partijgenoten?

‘Zelden, helaas. Als ik dan lees dat VVD’ers uit Noord- en Zuid-Holland in brieven tegen dwangmaatregelen schrijven dat hun gemeenten ‘kraken’ onder de hoge instroom van asielzoekers, frustreert me dat wel. Mij is niets gevraagd. Dan heb je toch niet begrepen hoe hoog de nood is. En dan te bedenken dat in veel van hun gemeenten niet eens een azc is.’

Speelt de geografische ligging van Ter Apel een rol, denkt u?

‘Zeker. Als men hier al eens komt kijken vanuit het westen, hoor ik altijd: wat was het toch een eind rijden!’ Premier Rutte is hier een keer geweest, op een woensdagavond, op een terugreis. Terwijl Ter Apel chefsache had moeten zijn, was hij onzichtbaar. En hij heeft zich nooit door mij laten informeren – ik had graag mijn frustratie met hem willen delen. Asielwoordvoerder Ruben Brekelmans kwam afgelopen zomer op werkbezoek. We hebben bijna wekelijks appcontact. Maar hij zit ook in een spagaat. Een groot deel van de leden wil geen dwang.’

U wel?

‘Alle prognoses wijzen erop dat de toestroom verder toeneemt. Er zit geen schot in de doorstroom van statushouders, contracten met noodopvanglocaties zoals hier nabij in Stadskanaal lopen af, in Zoutkamp staan ze niet te springen om verlenging. We hameren al jaren op een tweede en derde aanmeldcentrum en een vrijheidsbeperkende locatie voor overlastgevers. Er komt gewoon niets van terecht.’

‘Liever dan van een ‘dwangwet’ spreek ik van een ‘verleidingswet’. Dat moet de eerste stap zijn. Maar wel met een stok achter de deur. Als partijgenoten dan roepen: ‘Het huis van Thorbecke staat in brand’, grinnik ik. Er zijn zoveel zaken waarin het Rijk of de provincie het laatste woord hebben. Ondertussen kalft het draagvlak hier in Ter Apel af. Omdat er overlast is van asielzoekers, maar vooral omdat het gevoel is dat andere gemeenten en Den Haag ons ermee laten zitten.’

Sinds deze week zijn er nieuwe toezichthouders rond het winkelcentrum actief, op kosten van het ministerie. Helpt dat?

‘We hadden al beveiligers, ketenmariniers, hele en halve boa’s, stewards van Ter Apel Gastvrij. Vroeger kregen we amper iets voor elkaar, nu speelt geld blijkbaar geen rol meer. Deze zomer kwam er een hek om de camping, een nieuw schoolgebouw schijnt geen probleem te zijn. Maar ik zie dat toch als aflaat, zoethoudertjes omdat de echte problemen niet worden opgelost.’

Hoe kijkt u naar uw eigen staatssecretaris, Eric van der Burg?

‘Die is natuurlijk niet te benijden. Hij doet het goed. Maar het moet niet prettig zijn om zoveel weerstand te ervaren uit eigen gelederen. Ik begrijp niet dat de Tweede Kamerfractie een eigen bewindsman zo laat zweven.’

De VVD-Kamerfractie vindt dat de asielinstroom beperkt moet worden.

‘Daar ben ik ook voor en daarover moeten we ons ook scherper uitspreken. Maar ik vind niet dat je dit moet verbinden met het oplossen van een acute opvangcrisis. Het ene vergt een veel langer traject dan het andere.’

Uw collega-raadslid Herma Hemmen zei in september haar CDA-lidmaatschap op vanwege het ‘wegkijken’ van haar partij bij de problemen in Ter Apel. Overweegt u dat ook?

‘Als de nieuwe asielwet er niet komt, ga ik daar nog eens goed over nadenken.’