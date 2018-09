VVD-fractievoorzitter Dijkhoff stapt uit katholieke kerk na kritiek van kardinaal Eijk

De fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, verlaat de Rooms-Katholieke kerk. Hij zegt dit in een open brief aan kardinaal Eijk. Dijkhoff reageert hiermee op kritiek van de kardinaal op de VVD-voorman.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Foto ANP

Volgens Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zijn mensen als Dijkhoff er mede verantwoordelijk voor geweest dat veel gelovigen de afgelopen decennia de kerk de rug hebben toegekeerd.

Dijkhoff wees eerder dit jaar op een partijcongres op de strijd die de VVD heeft gevoerd om een einde te maken aan de morele dominantie van kerken in Nederland. De kardinaal noemde de VVD-fractievoorzitter zaterdag in een interview met de Gelderlander onder andere ‘kleinzielig’.

‘Waar een hyperindividualist als Dijkhoff het niet over heeft, is dat kerken een sociale functie hebben’, aldus de kardinaal. Van Eijk vond dat de VVD’er zich op de borst klopte dat hij en de partij de kerk ‘een toontje lager’ hadden laten zingen.

Kardinaal Wim Eijk breekt het heilig brood bij aanvang van het Ad Limina-bezoek van de Nederandse bisschoppen in Rome in 2013. Foto ANP

‘Verjagen van goed volk’

Dijkhoff haalt in zijn open brief fel uit naar de kardinaal. ‘U en uw kerk, die eens de mijne was, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in het verjagen van veel goed, liefhebbend en sociaal volk’, betoogt de VVD’er.

Dijkhoff: ‘Geeft u mij gerust de schuld van een gesloten kerk, ik zal definitief niet terugkeren. Ik kies voor de liefde en de mensen in plaats van de kerk. In de naam van de moeder, de dochter en de heilige liefde. Amen.’

Dijkhoff zegt ‘afkeer, bitterheid en trappen na zonder zelfreflectie’ te proeven in de woorden van de aartsbisschop. ‘In niets herkende ik de positieve waarden die leden van uw kerk in het verleden op mij hebben overgebracht’, aldus de fractievoorzitter over de kritiek van Eijk.

In het interview luidde de kardinaal de noodklok over de leegloop van de kerk in Nederland. Volgens hem zullen over tien jaar slechts vijftien kerken open zijn. Aan de lopende band gaan volgens hem parochies failliet of moeten ze fuseren.

Van de 3,5 miljoen katholieken gaan naar schatting maar 173.500 nog naar de kerk. ‘De kerk wordt niet gesloten door mensen die nog komen of door mij, maar door degenen die wegblijven en niet meer bijdragen’, benadrukt Eijk.