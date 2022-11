VVD-fractie gaat om: Van der Burg krijgt uiteindelijk toch steun voor zijn Spreidingswet

Premier Mark Rutte na afloop van het fractieoverleg van de VVD over de Spreidingswet. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat verklaarde fractieleider Sophie Hermans dinsdagmiddag na urenlang beraad met haar partijgenoten. Lange tijd was ook partijleider Rutte daarbij aanwezig. Die wist de fractie te overtuigen. ‘We hebben Mark heel stevig doorgezaagd over de asielinstroom, over wat nou zijn inzet is’, aldus Hermans. ‘Zijn antwoorden hebben de fractie voldoende vertrouwen gegeven dat hij daar als VVD-man mee aan de slag gaat. Dat maakt dat wij als fractie, ondanks een aantal bezwaren, de Spreidingswet kunnen steunen.’

De Spreidingswet moet het kabinet de mogelijkheid geven om gemeenten te dwingen tot het opvangen van meer asielzoekers, indien zij niet vrijwillig meewerken. Verantwoordelijk staatssecretaris Van der Burg wil die wet met spoed optuigen, opdat die per 1 januari 2023 in kan gaan. Sinds september is het echter onrustig in de VVD over de wet. Een deel van de leden – en van de Kamerfractie – vreest dat door Den Haag opgelegde dwang het toch al broze maatschappelijk draagvlak voor de asielopvang in veel gemeenten verder zal ondermijnen.

Bovendien vinden zij de wet vooral symptoombestrijding en menen zij dat Nederland nog altijd te weinig onderneemt om asielzoekers te ontmoedigen naar Nederland te komen. De jongste prognose voor de asielcijfers wakkerde het verzet in de VVD-fractie eind vorige week verder aan. Het ministerie van Justitie verwacht dit jaar zeker 48 duizend asielzoekers en volgend jaar nog iets meer. Alleen tijdens de asielcrisis van 2015, toen er vanwege de oorlog in Syrië veel mensen naar Nederland vluchtten, waren de cijfers hoger.

Om de onrust daarover te bezweren, kwam partijleider Rutte dinsdag zelf naar de fractie. Rutte beperkte zich daar naar eigen zeggen tot de toezegging dat het kabinet broedt op maatregelen om de asielinstroom omlaag te brengen. ‘Daarover is grote bezorgdheid in de fractie’, aldus de premier. ‘Als voorman ga ik daarmee verder aan de slag, want die aantallen zijn ook te hoog. Ik deel de overtuiging van de fractie dat we met deze hoge instroomaantallen niet door kunnen gaan.’

Politieke speelruimte beperkt

Rutte verliet iets voor 14.00 uur de fractievergadering. Een uur later kon Hermans melden dat de missie van de partijleider succesvol was geweest: Van der Burg heeft de steun voor zijn wet dan toch te pakken. Omdat ook het linkerdeel van de oppositie er welwillend tegenover staat, kan het plan waarschijnlijk rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer.

De wet was eind augustus deel van het compromis dat binnen de coalitie werd bereikt na een zomer waarin het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zich geen raad meer wist met het almaar oplopende tekort aan opvangplekken voor mensen die zich in Nederland melden voor asiel. Het kabinet beloofde werk te maken van maatregelen om de asielcijfers omlaag te brengen, onder meer door een beperking van de gezinshereniging, terwijl gemeenten op hun beurt beloofden meer opvangplekken te gaan regelen. Om te voorkomen dat een deel van de gemeenten toch niet meedoet, werd toen ook de wet aangekondigd die het mogelijk maakt gemeenten tot opvang te dwingen.

Of de kou binnen de coalitie nu echt uit de lucht is, moet nog blijken. Hoewel Rutte nu heeft beloofd dat hij werk wil maken van een strikter asielbeleid, is zijn politieke speelruimte beperkt. Het asielbeleid ligt grotendeels vast in internationale verdragen. Rutte moet bovendien rekening houden met de wensen van coalitiepartners D66, ChristenUnie en, in iets mindere mate, het CDA. Die partijen hebben juist te maken met critici in eigen kring die de beperking van de gezinshereniging al te ver vinden gaan. Zij willen er geen nieuwe grote beperkingen bij.