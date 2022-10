VVD’ers zoeken partijvoorzitter die geen applausmachine van Rutte is

VVD-leider Mark Rutte op een partijbijeenkomst te midden van de leden. Beeld Marcel van den Bergh

Na twaalf jaar onomstreden hegemonie van Mark Rutte staat de VVD onder druk: het regeringsbeleid landt vooralsnog slecht onder de kiezers en daarvan hebben ook de liberalen last in de peilingen. Ruttes eigen vertrouwenscijfers zijn lager dan ooit. Intern zwelt intussen de kritiek aan over de soms niet zo liberale koers van de partij. Ook recentelijk weer gingen de lasten voor ondernemers omhoog en kwam er in de regeringscoalitie een asieldeal tot stand waarin lang niet de hele achterban zich kan vinden. Het stikstofbeleid roept in veel afdelingen eveneens grote vragen op. Een deel van de leden weigert inmiddels openlijk om alleen nog te fungeren als applausmachine van Rutte.

Bij de verkiezing voor de nieuwe partijvoorzitter, waarvoor zo’n 25 duizend VVD-leden deze week hun stem kunnen uitbrengen, speelt dan ook in hoge mate mee in hoeverre de kandidaten weerstand weten te bieden aan landelijke politici en de koers die zij uitzetten voor de VVD. De Haagse politiek staat momenteel soms veel te ver af van de wensen van de leden, vindt een groeiend smaldeel.

Twee concurrenten

Dit is precies de reden dat de aanvankelijke gedoodverfde winnaar van de voorzittersverkiezing – Onno Hoes, die door de partijtop als favoriet is aangemerkt – flinke concurrentie heeft gekregen van de Brabantse ondernemer Eric Wetzels.

Hoewel beide kandidaten zeggen dat ze de kloof tussen de partijtop en de leden willen dichten, lijkt vooral Wetzels populair bij de meest kritische VVD-leden. Al bijna dertig lokale VVD-fractieleiders hebben een open brief ondertekend waarin staat dat ze willen dat Wetzels de nieuwe partijvoorzitter wordt: ‘Eric is duidelijk een kandidaat vanuit de leden.’

Wetzels, die eerder al vicevoorzitter was, is druk bezig om dat beeld van hem als de ultieme ledenman neer te zetten. Hij vindt de partij nu te veel een ‘klapmachine’ voor Mark Rutte, staat in zijn verkiezingspamflet. ‘Onze partij heeft een voorzitter nodig die er vooral voor alle leden is, en niet alleen voor Haagse politici’, zegt hij.

Daar tegenover staat Onno Hoes – al waarnemend voorzitter sinds januari – die zich weliswaar jarenlang heeft ingezet voor de lokale politiek in Noord-Brabant en Limburg, maar door sommige leden toch wordt gezien als onderdeel van de partijtop, mede omdat hij de uitgesproken voorkeurskandidaat is van het partijbestuur. Toch zet ook Hoes zich in zijn verkiezingscampagne nadrukkelijk af tegen het establishment: ‘Politici in Den Haag moeten weer de hete adem van de leden in de nek voelen.’

Meer discussie

Dat is een nieuw geluid, na jaren waarin de behoefte van de leden om zich af te zetten tegen de partijtop helemaal niet zo groot was. Zij hielden zich, op een paar uitschieters na, overwegend koest sinds Mark Rutte in 2010 overwinning na overwinning boekte. Openlijke kritiek op de partijleider of de koers van de partij werd als electoraal riskant gezien.

Maar inmiddels leidt het ook binnen de eigen gelederen tot groeiende zorgen dat er weinig meer over lijkt van de debatpartij die de VVD ooit was. Onlangs stapte Tweede Kamerlid Daan de Neef op uit onvrede over de partijkoers, een actie waarmee hij onderstreepte dat VVD’ers niet meer vanzelfsprekend achter Rutte aanlopen. En het stikstofbeleid leidde kort voor de zomer tot een ledenopstand op het congres.

Ook bij de liberale jongerenbeweging hopen ze op een nieuwe partijvoorzitter die zorgt dat de VVD ‘weer een discussiepartij wordt die teruggaat naar de liberale kernwaarden’, zegt JOVD-voorzitter Daphne Lodder. ‘Dat missen we nu wel.’ De JOVD heeft naar eigen zeggen geen voorkeurskandidaat, maar ook bij hen leeft de wens sterk dat de nieuwe partijvoorzitter het oor vaker te luisteren legt bij de leden – de jonge leden, in hun geval.

Zo bezien staat de voorzittersverkiezing sowieso in het teken van de (mild) opstandige gevoelens onder de VVD-leden. Als Wetzels wint van Hoes, zoals sommige interne peilingen zouden uitwijzen, dan wordt hij de eerste partijvoorzitter die niet is voorgedragen door het bestuur, maar door de leden zelf. De partijtop zal daar niet per se gerust op zijn. Kleine opstandjes willen nog weleens uitgroeien tot grote revoluties. En grote revoluties zijn per definitie geen goed nieuws voor de zittende macht.