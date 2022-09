VVD’ers lopen niet meer als vanzelfsprekend achter Rutte aan

Premier Mark Rutte woensdagavond na afloop van een extra ministerraad over de begroting voor 2023. Beeld Bart Maat / ANP

Ook bij Mark Rutte zullen de wenkbrauwen op woensdagavond omhoog zijn gegaan toen Kamerlid Daan de Neef bekendmaakte dat hij uit de VVD-fractie stapt. De Neef zegt zich niet meer te kunnen verenigen met de ‘ijskoude’ asielkoers van de partij.

‘Ik had gerekend op medemenselijkheid na een week waarin een baby stierf in Ter Apel en Artsen zonder Grenzen sprak van een noodsituatie’, schrijft De Neef in een verklaring. ‘Maar die compassie bleef uit en er kwam, naar mijn smaak, een ijskoude aanpak voor in de plek. Ik kan en wil dit niet verdedigen. En ik ga dat ook niet doen.’ Hij geeft zijn zetel per aankomende dinsdag op.

De Neef heeft buiten de partij geen grote naamsbekendheid, maar daarbinnen des te meer. Hij was lange tijd een vertrouweling van partijleider Mark Rutte. Tot 2018 was hij zelfs de speechschrijver en strategisch adviseur van de minister-president. Na achttien jaar lidmaatschap van de VVD werd hij in maart vorig jaar Kamerlid. Dat uitgerekend De Neef breekt met de partij, zal Rutte niet lekker zitten.

Stikstofkoers

Zeker omdat het niet de eerste keer is dat een VVD-lid met een andere mening zich roert. Na twaalf jaar alleenheerschappij in de partij, waarin partijcongressen devalueerden tot applausmachines, is het gezag van de man die vier verkiezingen op rij won plots niet meer vanzelfsprekend.

Kleine barstjes waren eerder deze week ook al zichtbaar, toen de VVD-top het nieuwe asielakkoord verdedigde op een ledenbijeenkomst. De algehele sfeer daar was niet dat leden de koers te rechts vonden − zoals De Neef − maar juist dat de partij niet hard genoeg zou zijn voor asielzoekers. Diverse leden pleitten voor een algehele asielstop en gingen daarmee verder dan hun partijleider Rutte, die juist benadrukt dat internationale afspraken verhinderen dat de komst van vluchtelingen volledig wordt stilgelegd.

In juni keerden de VVD-leden zich ook al tegen de stikstofkoers van de partijtop. Op een partijcongres stemde een nipte meerderheid voor het aanpassen van de stikstofplannen die Rutte juist met verve had verdedigd. Zowel de VVD-leider als zijn nieuw aangestelde stikstofminister Christianne van der Wal zat er beteuterd bij en leek enigszins overvallen door de weerstand in eigen kring.

De tijd dat de VVD een levendige debatpartij was, is dan ook alweer lang geleden. Het laatste bekende VVD-Kamerlid dat uit eigen beweging vertrok uit onvrede over de koers was Geert Wilders, die in 2004 brak met de VVD. Hij vond dat de partij juist een nóg rechtsere koers moest gaan varen. Vervolgens werd zijn positie onhoudbaar en begon hij een eenmansfractie. Daarna vertrokken er nog wel Kamerleden, maar doorgaans alleen omdat er discussie was ontstaan over hun integriteit of omdat ze een andere baan hadden.

Ayaan Hirsi Ali

Ook binnen de eigen gelederen leidt het tot groeiende zorgen dat er weinig meer over lijkt van de debatpartij die de VVD ooit was. In het verleden viel een type als Ayaan Hirsi Ali op door haar islamkritiek, die steviger was dan die van de partij. Ook een Kamerlid als wijlen Hans van Baalen mocht zijn EU-kritiek openlijk uiten, terwijl die niet per se overeenkwam met de partijlijn.

Daar kwam vrijwel direct verandering in onder leiding van Rutte in 2006. Het nu allang vergeten Kamerlid Anton van Schijndel werd onverbiddelijk door de nieuwe partijleider de fractie uitgezet, omdat hij in een tv-optreden kritiek had geuit op de koers van de VVD en op het leiderschap van Rutte. Daarna volgde de machtsstrijd met Rita Verdonk, waarna Rutte voornamelijk vertrouwelingen om zich heen verzamelde. In het kabinet, maar ook in de fractie, die tegenwoordig grotendeels bestaat uit voormalige persvoorlichters, fractiemedewerkers en ambtenaren. Kennelijk achtte Kamerlid Daan de Neef (zelf ook ex-voorlichter) het eveneens onmogelijk om openlijk een andere mening te verkondigen binnen de partij. In plaats daarvan stapt hij nu op.

Of De Neef een grotere beweging in de partij vertegenwoordigt, is niet duidelijk. Vooralsnog krijgt hij weinig openlijke bijval vanuit de VVD. Het andere kamp, dat juist een strenger asielbeleid wil, roert zich luidruchtiger. En dan moet Rutte nog afwachten hoe zijn partij reageert op het nieuwe koopkrachtpakket van het kabinet, dat deels wordt betaald uit hogere belastingen voor vermogenden en bedrijven − twee maatregelen waartegen de liberalen zich lang hebben verzet, uit angst de traditionele achterban voor het hoofd te stoten. Met de provinciale verkiezingen op komst, zal de premier er niet helemaal gerust op zijn.