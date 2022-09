podcast de volkskrant elke dag

🎧 VVD’ers lopen niet meer allemaal achter Rutte aan

Binnen de VVD zag niemand het vertrek van Daan de Neef aankomen, hij had zijn ongenoegen niet breed gedeeld. Is dat het gevolg van de gesmoorde debatcultuur binnen de partij? VVD’ers lopen in ieder geval niet meer als vanzelfsprekend achter Rutte aan. Luister naar Sheila Sitalsing, Raoul du Pré, Natalie Righton, Pieter Klok en Gijs Groenteman.