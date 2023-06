VVD’er Pieter Duisenberg wordt de nieuwe president van de Rekenkamer

Namens de vereniging van universiteiten loopt Duisenberg in 2021 de Haagse Hofvijver in om aan te geven dat de wetenschap het water aan de lippen staat. Beeld ANP / Bart Maat

De Algemene Rekenkamer is een van de Hoge Colleges van Staat en speciaal belast met de controle op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de inkomsten en de uitgaven van de Rijksoverheid. De Rekenkamer controleert of ministers met hun geld doen wat ze beloven en of dat ook resultaten brengt. Onlangs nog maakte de Rekenkamer gehakt van het begrotingsbeleid van het ministerie van Volksgezondheid, dat ruim 2 van in totaal 5,1 miljard euro aan corona-uitgaven niet kon verantwoorden, onder andere omdat de bonnetjes ontbreken.

Duisenberg (1967) werd in het voorjaar al door de Tweede Kamer voorgedragen als lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Na overleg met de leden van dat college, wordt hij nu de president.

Mede-architect van het studieleenstelsel

VVD’er Duisenberg is een zoon van voormalig PvdA-minister Wim Duisenberg, die van 1982 tot 1997 aan het hoofd stond van De Nederlandsche Bank. Pieter zat van 2012 tot 2017 in de Tweede Kamer namens de VVD. Daar maakte hij onder meer naam als mede-architect van het studieleenstelsel voor studenten, dat nu weer wordt afgeschaft omdat het volgens een Kamermeerderheid niet aan de verwachtingen heeft voldaan. Eerder werkte Duisenberg voor onder meer Eneco, Shell en McKinsey.

Duisenbergs overstap naar de vereniging van universiteiten, vlak na zijn herverkiezing in 2017, wekte enige beroering: niet alleen omdat het kort na de verkiezingen gebeurde, maar ook omdat hij in de jaren daarvoor het woord voerde over het hoger onderwijs. Het overstappen van politici naar belangenverenigingen op hun eigen beleidsterrein stond ook toen al ter discussie.

Duisenberg volgt zijn partijgenoot Arno Visser op. Die verliet de Rekenkamer begin dit jaar om voorzitter te worden van lobbyclub Bouwend Nederland.