VVD’er Jan Anthonie Bruijn mag met steun van BBB verder als voorzitter Eerste Kamer

Jan Anthonie Bruijn (VVD) bij de installatie van de Eerste Kamer. Beeld David van Dam / de Volkskrant

De stemming was geheim, maar Bruijn kreeg als VVD’er brede steun. Hij haalde 44 stemmen in de 75-koppige Eerste Kamer. Mei Li Vos moest het doen met vooral het linkse deel van de Kamer en bleef steken op 26 stemmen, hoewel ook coalitiepartij D66 haar kandidatuur steunde. Vier stemmen waren ongeldig, één Kamerlid was afwezig.

BBB – met 16 zetels de grootste fractie in de Eerste Kamer – maakte eind vorige week al bekend voor Bruijn te stemmen. Eerder had BBB-fractievoorzitter Ilona Lagas nog gezegd dat haar partij met een eigen kandidaat zou komen, maar daar kwam ze van terug. ‘Onze primaire aandacht ligt nu bij het inwerken en uitvoeren van de kerntaken van onze fractie', liet ze vrijdag weten.

Door de steun van BBB stond de herverkiezing van Bruijn, die al tien jaar Kamerlid is, al zo goed als vast. Vos kon alleen nog winnen als ze de steun zou vergaren van een deel van de coalitie en van rechtse oppositiepartijen als PVV, FvD en JA21. Dat bleek dinsdag te veel gevraagd. De rechtse partijen werden afgeschrikt door het voornemen van Vos om als voorzitter sneller in te grijpen als debatten dreigen te ontsporen. De rechtse fracties vreesden dat de vrijheid van het debat daardoor te zeer zou worden ingeperkt.

Schade herstellen

De 65-jarige Bruijn kwam enkele weken geleden in opspraak, omdat medewerkers van de Eerste Kamer hadden geklaagd over ‘autoritair’ en ‘onaangenaam’ gedrag. De onvrede speelde al zeker een jaar, maar de griffier van de Eerste Kamer sprak Bruijn daar pas enkele maanden geleden ook formeel op aan. Eerder was het wel terloops ter sprake gekomen, aldus een woordvoerder.

Bruijn, die zeer gebrand was op een herverkiezing, probeerde onmiddellijk de schade te herstellen. Hij stuurde brieven aan de fractievoorzitters van de Eerste Kamer en aan medewerkers van de senaat. In de brieven erkende Bruijn fouten te hebben gemaakt en te veel bezig te zijn geweest met ‘micromanagement’. De VVD’er beloofde aan zichzelf te gaan werken, onder andere via coaching, maar hij weigerde zich terug te trekken. ‘Ik loop niet weg wanneer het lastig wordt.’

Sociale veiligheid

In zijn toespraak dinsdag presenteerde Bruijn het als een pluspunt dat de griffier en medewerkers aan de bel hadden getrokken over zijn gedrag. ‘Iedereen moet zich veilig voelen om ongenoegen te ventileren’, aldus Bruijn. ‘Ik zal blijven werken aan een werkcultuur waarin een open communicatie de standaard is. Sociale veiligheid betekent voor mij niet dat er geen fouten gemaakt kunnen worden.’

In het profiel van de nieuwe senaatsvoorzitter werd expliciet opgenomen dat de nieuwe voorzitter ‘ervaring en/of affiniteit met vraagstukken op het gebied van sociale veiligheid’ moest hebben. De meeste Kamerleden vonden dat geen belemmering om Bruijn weer tot nieuwe voorzitter te kiezen.