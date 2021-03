VVD en FvD geven laatste twee dagen campagne fors meer uit aan advertenties op sociale media

Een offline campagnebord op het Buitenhof in Den Haag. Beeld ANP

De VVD komt momenteel het meeste in beeld op de timeline van kiezers, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en onderzoeksbureau I&O Research. Dat doet de VVD vooral met een filmpje waarin premier Mark Rutte oproept om te gaan stemmen. Vrijwel alle advertenties waarin de partij oproept om óp Rutte te gaan stemmen zijn niet meer actief.

Bij het onderzoek wordt met behulp van een plug-in bekeken of de advertenties van de partijen op Facebook ook daadwerkelijk door een gebruiker wordt gezien. Bij 96 van de 589 kiezers die meedoen in het onderzoek verscheen de laatste dagen een advertentie van de VVD.

Eindsprint

Vooral de laatste dagen verschijnen er veel advertenties. ‘Er is echt sprake van een eindsprint’, zegt Rens Vliegenthart, die het onderzoek namens de Universiteit van Amsterdam leidt. Maandag kwamen er 583 advertenties in beeld, wat betekent dat iedere deelnemer gemiddeld wel 1 advertentie zag. Ter vergelijking: dat is bijna tien keer meer dan aan het begin van de meetperiode, zegt Vliegenthart:

Naast de VVD is ook Forum voor Democratie flink aan het adverteren. Dat doet de partij met advertenties die zijn afgestemd op een specifiek publiek. Zo krijgen gebruikers van Facebook en Instagram in Noord-Holland een advertentie te zien tegen windmolens in de Wieringermeer, en krijgen alleen vrouwen een filmpje te zien waarin lijsttrekker Thierry Baudet aan Fajah Lourens uitlegt dat hij geen sexist is.

Het CDA en D66, die de afgelopen weken vaak hebben geadverteerd, blijven dat doen, maar komen minder in beeld. Representatief is de onderzoeksgroep niet, maar Vliegenthart noemt het toch opvallend: ‘Het CDA heeft by far het meest uitgegeven aan deze advertenties, en vergeleken daarmee erg weinig mensen bereikt.’

Wie de partijen met hun advertenties bereiken loopt behoorlijk uiteen. Zo komen in de onderzoeksgroep in de laatste week voor de verkiezingsdag veel advertenties van de VVD bij GroenLinks-kiezers terecht - meer dan bijvoorbeeld bij CDA- of PVV-kiezers. Ook zien relatief veel GroenLinks-stemmers advertenties van Forum voor Democratie. Advertenties van potentiële nieuwkomer Bij1 lijken beter doel te raken, die worden vooral gezien door kiezers van andere linkse partijen.