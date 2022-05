D66-fractievoorzitter Jan Paternotte en VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans (rechts) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Phil Nijhuis

De wet zal echter pas na deze kabinetsperiode daadwerkelijk worden ingediend om problemen met de coalitiepartners CDA en ChristenUnie te voorkomen. Dat zeggen de fractievoorzitters Sophie Hermans (VVD) en Jan Paternotte (D66) maandag in Trouw. De komende jaren willen zij gebruiken voor de voorbereiding en voor een ‘maatschappelijke dialoog’ over het thema.

De omgang met embryo's is, naast abortus en euthanasie, al jaren een van de heikele thema’s op het Binnenhof. De progressieve partijen, VVD, D66 en PvdA voorop, willen meer mogelijk maken. De christelijke partijen CDA en ChristenUnie zijn tegen. Dat leidde in het vierde kabinet-Balkenende (2007-2010) al tot harde politieke aanvaringen toen PvdA-minister Jet Bussemaker de regels voor embryoselectie wilde verruimen.

Omdat opeenvolgende kabinetten er sindsdien uiterst terughoudend mee omgingen, zijn de regels in Nederland inmiddels strenger dan in veel andere landen. Daar willen Paternotte en Hermans met twee stappen een eind aan maken. Ten eerste moet het mogelijk worden om embryo’s te ‘kweken’ voor wetenschappelijk onderzoek. Ook moet het selecteren van embryo’s worden toegestaan om uit te kunnen sluiten dat het dragerschap van erfelijke ziekten wordt doorgegeven aan het nog ongeboren kind.

Nu kan met een ‘pre-implantatie genetische test’ al wel worden voorkomen dat een via ivf verwekt kind de ziekte zelf krijgt. Maar omdat een kind dan nog wel de drager kan zijn, wordt de ziekte misschien alsnog doorgegeven aan volgende generaties. ‘Ons voorstel is om nog meer mensen een gezond kindje te gunnen. Als een kind geen drager meer hoeft te zijn, schuift het niet meer door naar de volgende generaties’, aldus Hermans.

Diepgekoesterde wens

Met hun voorstel om ook embryo’s te kweken voor onderzoek, hopen de fractievoorzitters tegemoet te komen aan een diepgekoesterde wens van Nederlandse wetenschappers. Die willen vooral meer onderzoek op embryo's kunnen doen om de kwaliteit van de ivf-zorg te verbeteren, de slagingskansen van kunstmatige bevruchting te verhogen en de ontwikkeling van ongeboren ivf-kinderen te stimuleren. ‘We zoeken de balans tussen het beschermen van ongeboren leven én de vooruitgang die de medische wetenschap mogelijk maakt, zodat ouders in een ivf-traject meer mogelijkheden krijgen voor een gezond kindje’, aldus Hermans.

Hermans en Paternotte erkennen dat ze hun wetsvoorstel pas daadwerkelijk kunnen indienen na deze kabinetsperiode. In het regeerakkoord van Rutte IV is afgesproken dat VVD en D66 wel wetgeving mogen voorbereiden, maar die niet mogen indienen. Of ze dat in een volgende kabinetsperiode wel kunnen doen, zal afhangen van de samenstelling van het volgende kabinet en van de afspraken die tegen die tijd in de kabinetsformatie worden gemaakt.