VVD en D66: klimaatambities omhoog, leerplicht naar 4 jaar, flexwerk aan banden

Mark Rutte en Sigrid Kaag op het Binnenhof na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer over de kabinetsformatie. Beeld ANP

Over het stuk werd in de afgelopen twee weken gepraat met potentiële coalitiepartners. PvdA, GroenLinks en het CDA toonden zich overwegend enthousiast, de ChristenUnie vond het ‘duidelijk een stuk dat door twee liberale partijen is geschreven’. Dit zijn de hoofdpunten.

Het klimaat

VVD en D66 willen de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 verhogen. De uitstoot van broeikasgassen moet dan met tenminste 55 procent verlaagd zijn ten opzichte van 1990. Daartoe komen er ‘extra windparken op zee en zonnepanelen op daken’. Bedrijven ‘worden geholpen en gesubsidieerd’ om hun vervuiling omlaag te brengen. Het stuk spreekt van ‘groene industriepolitiek'. Huishoudens en het kleine bedrijfsleven worden juist ‘ontzorgd’: er komen regelingen om de aanschaf van isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en schonere gasinstallaties aantrekkelijker te maken.

Criminaliteit

In reactie op de moorden op misdaadverslaggever Peter R. de Vries en advocaat Derk Wiersum willen VVD en D66 een nieuw offensief tegen de georganiseerde criminaliteit beginnen: de bewaking en beveiliging van journalisten, rechters en advocaten wordt verbeterd, ‘het verdienmodel van criminele bendes wordt aangepakt’ en ‘criminele vermogens worden afgepakt’.

Stikstof

Het stikstof is de grote afwezige in het stuk. Zoals bekend verschillen D66 en de potentiële coalitiepartners VVD en CDA hierin van mening: D66 wil de veestapel fors saneren, VVD en CDA denken dat het ook anders kan. In het stuk branden Kaag en Rutte er hun vingers niet aan.

De arbeidsmarkt

In navolging van de Sociaal Economische Raad mikken VVD en D66 op een grondige hervorming van de arbeidsmarkt. Het moet aantrekkelijker worden om werknemers vaste contracten aan te bieden zodat zij meer zekerheid krijgen. De lasten op ‘vaste arbeid’ worden daarom verlaagd, uitzendwerk mag alleen nog worden aangeboden voor tijdelijk werk en tegen gelijke arbeidsvoorwaarden. Er wordt een minimum-uurloon ingevoerd.

De medisch-ethische agenda

Voor D66 een heet hangijzer, na vier jaar regeren met de ChristenUnie: kunnen er weer stappen worden gezet op medisch-ethisch terrein? De VVD ziet geen bezwaar, blijkt uit het stuk. De embryowet en de abortuswet worden ‘gemoderniseerd’. In kwesties rondom het levenseinde willen de partijen niemand binden aan een regeerakkoord. ‘Wij hechten belang aan een zorgvuldig maatschappelijk en politiek debat. Daarbij respecteren we de ruimte van eenieder om een persoonlijke afweging te kunnen maken.’

Onderwijs en kinderopvang

VVD en D66 willen een offensief om de gelijke kansen in het onderwijs te vergroten. De vergoeding voor kinderopvang wordt daarom fors verhoogd, ‘zodat deze bijna geheel vergoed wordt, zonder limiet aan het aantal te gebruiken uren.’ Het doel is om de opvang uiteindelijk geheel gratis te maken. Om onderwijsachterstanden op jonge leeftijd te voorkomen, gaat de leerplicht omlaag naar 4 jaar. Heikel punt voor CDA en de ChristenUnie: de liberale partijen willen de grondwettelijke vrijheid van onderwijs overeind houden, maar ook voorkomen dat confessionele scholen leerlingen niet vrij laten in het uiten van hun seksuele geaardheid. De vrijheid van onderwijs wordt daarom ‘gemoderniseerd’.

De woningmarkt

Er moeten een miljoen woningen worden gebouwd in de komende twintig jaar. VVD en D66 willen daarmee een begin maken met het ‘ombouwen van kantoren en het plaatsen van tijdelijke woningen’. Er worden 14 plekken aangewezen waar ‘grootschalig’ gebouwd kan worden. Met ‘forse investeringen’ worden die gebieden bereikbaar gemaakt per auto, fiets en openbaar vervoer.

De bestuurscultuur

In reactie op de affaire rond de kinderopvangtoeslag en de vertrouwenscrisis rond premier Rutte, beloven VVD en D66 dat zij ‘open, optimistische en respectvolle politiek’ willen voeren. Om de macht van de Tweede Kamer in ere te herstellen en de relatie tussen kabinet en Kamer te verbeteren, moet er een regeerakkoord op hoofdlijnen komen, zonder al te gedetailleerde afspraken. ‘Het kabinet stelt zelf kaders, neemt bij de voorbereiding van beleid de samenleving serieus, betrekt wetenschappelijke inzichten en laat de uitvoerbaarheid van beleid zwaar meewegen bij politiek keuzes.’