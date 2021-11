VVD en CDA waren het al eens over regeerakkoord, blijkt uit in trein gevonden document

Wopke Hoekstra (CDA) en Mark Rutte (VVD) bij aankomst op het Plein in Den Haag voor een voortgangsgesprek met informateur Wouter Koolmees op 9 november. Beeld ANP

Ook stuurt het akkoord aan op gratis kinderopvang voor ‘de meeste mensen’, een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen en het toelaten van meer migranten.

De Volkskrant kreeg het geheime stuk in handen nadat een betrokkene bij de formatie het onlangs in een trein liet liggen, waar het door een lezer werd gevonden. In het stuk werden de partijen van Mark Rutte en Wopke Hoekstra het samen eens over de hoofdlijnen van een regeerakkoord, in een poging de impasse in de formatie te doorbreken. Daarbij hielden zij nadrukkelijk een samenwerking met D66 in gedachten. ‘We hebben oprecht geprobeerd ook het politieke programma van D66 recht te doen’, schrijven de partijen in het stuk. Dat is vooral te zien in het klimaat-, het onderwijs- en het migratiebeleid.

Het document dateert van 26 september, en is geschreven door ‘een vertegenwoordiging van de fracties van VVD en CDA’. Dat deden ze in de fase waarin informateur Remkes een minderheidsvariant van VVD, CDA en D66 onderzocht. Vlak daarna besloot D66 toch met de ChristenUnie te willen onderhandelen.

Het document is relevant in de huidige formatiebesprekingen, bevestigen ingewijden. Maandag is het stuk nog gebruikt bij de onderhandelingen over het onderwijsbeleid, onlangs ook bij het migratiebeleid. Wel verschillen de meningen over de totstandkoming van het stuk. Volgens CDA en VVD schreven ze het op verzoek van informateur Remkes. Een woordvoerder van Remkes zegt juist dat ze het op eigen initiatief deden.

Fundament

In de zomer deden VVD en D66 ook al een aanzet tot het schrijven van een proeve van een regeerakkoord. Dat document is later openbaar gemaakt. De twee documenten samen zijn een belangrijk fundament van het volgende coalitieakkoord. Inhoudelijk zijn er grote overeenkomsten. Alleen ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zal zijn wensen er nog tussen moeten krijgen.

Duidelijk is nu dat ook VVD en CDA allebei fors willen ingrijpen in de woningmarkt om meer betaalbare woningen te creëren. De verhuurdersheffing wordt verminderd en kan zelfs naar nul worden gebracht, zodat de woningcorporaties meer geld overhouden om huizen te bouwen. Ook worden corporaties aangemoedigd om huurders in staat te stellen hun huurwoning te kopen. Pandjesbazen moeten vrezen dat hun huurinkomsten voortaan zwaarder worden belast door een aanpassing van box 3 van het belastingstelsel.

Opvallend is dat VVD en CDA op klimaatgebied meer willen bereiken dan de EU van Nederland eist. De twee partijen, die doorgaans niet vooroplopen in het klimaatbeleid, willen méér CO2-reductie. Daarnaast willen ze actief een ‘groene industriepolitiek’ gaan voeren door bindende afspraken te maken met de twintig meest vervuilende bedrijven. De klimaatplannen worden bekostigd uit een fonds, waarvoor de staatsschuld deels oploopt. Ook voor het oplossen van de stikstofproblematiek komt een fonds van ten minste 14- tot 19 miljard euro. Dat geld gaat onder meer naar het uitkopen van boeren en naar natuurherstel.

Kansenongelijkheid

Ook in het onderwijs en op de arbeidsmarkt zijn VVD en CDA bereid fors te investeren zodat de kansenongelijkheid vermindert. Er komt bijvoorbeeld een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers, het minimumloon gaat omhoog, kinderopvang wordt voor veel mensen gratis. Ook zijn de partijen van plan om meer kwetsbare vluchtelingen toe te laten tot Nederland.

Opmerkelijk is dat er in het conceptakkoord van VVD en CDA vrijwel met geen woord wordt gerept over medisch-ethische thema’s en de nieuwe bestuurscultuur. Die twee thema’s waren in de afgelopen maanden reden voor hoogoplopende conflicten tussen de formerende partijen.

Vandaag komen de partijen weer bijeen om te onderhandelen over de nieuwe kabinetsplannen; de teller staat nu op 244 dagen na de verkiezingen.