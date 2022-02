VVD en CDA volgen Kaag en Klaver en sluiten FvD en PVV uit

Jesse Klaver (Groenlinks), Premier Mark Rutte en Sigrid Kaag, minister van Financiën, tijdens het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Beeld ANP

De partij van Thierry Baudet is van plan in tientallen gemeenten mee te doen en kan zomaar een factor van betekenis worden waar de landelijke partijen zich toe zullen moeten verhouden.

Volgens Klaver is het tijd dat alle partijen een ‘democratische grens trekken’, een grens die PVV en FvD volgens de GroenLinks-leider hebben overschreden. ‘GroenLinks gaat niet samen met extreemrechts deelnemen aan een gemeentebestuur’, zei Klaver zaterdagmiddag tijdens het GroenLinks-partijcongres in Ahoy.

Kaag sprak haar partijleden eerder op de dag toe en maakte de inzet van de van de gemeenteraadsverkiezingen voor D66 helder. ‘Onze lijsttrekkers in de gemeente zullen hierbij het voortouw nemen. Zij gaan alles op alles zetten om extreemrechts uit het stadsbestuur te houden.’ Zowel Klaver als Kaag nodigden hun collega-partijleiders uit hetzelfde te doen.

Politiek dilemma

Terwijl Forum de vorige raadsverkiezingen alleen nog in Amsterdam meedeed en zetels won, is de partij bij de aanstaande lokale verkiezingen in maart van plan in tientallen gemeenten mee te doen. Wederom in de hoofdstad, maar nu ook in andere grote steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht, Groningen en Eindhoven.

Even leek het politieke dilemma hoe om te gaan met samenwerking met FvD zich vanzelf op te lossen. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen dreigde de partij ten onder te gaan aan interne conflicten en afsplitsingen. Joost Eerdmans vertrok en kwam met JA21 in de Kamer, Wybren van Haga splitste zich met twee andere FvD-Kamerleden af na de omstreden 5 mei-poster.

Ondanks de verschillende stormen van kritiek, blijft FvD overeind staan. Ook nu de partij in de afgelopen coronajaren zich steeds openlijker aanhanger van complottheorieën toont, blijft Forum kiezers aanspreken.

Tribunalen

Tegelijkertijd neemt de partij van Baudet ook steeds nadrukkelijker afstand van democratische grondbeginselen. Kamerleden dreigen met het opsporen, vervolgen en berechten van politieke tegenstanders voor tribunalen en roepen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Meerdere partijen hadden Forum al eerder in de ban gedaan. Linkse en progressieve partijen voorop, maar dat gold lange tijd niet voor VVD en CDA. Zij verdedigden de samenwerking in het provinciaal bestuur in Noord-Brabant, ook na de omstreden treintweet en het uitlekken van racistische apps. Uiteindelijk viel de lokale coalitie na het vertrek van FvD-Statenlid Hans Smolders.

Niet alleen de bestuurlijke instabiliteit was reden de samenwerking te staken, volgens VVD Brabant was het mantra ‘Den Haag is Den Haag en Brabant is Brabant’ niet vol te houden. ‘Telkens weer zijn landelijke perikelen bij Forum voor Democratie van negatieve invloed op de politiek in Brabant.’ Landelijk sloten VVD en CDA samenwerking met FvD en PVV al uit, lokaal nog niet. Tot zaterdag.

Rutte en Hoekstra voegden zich aan bij de oproep van Kaag en Klaver om PVV en FVD na de gemeentereaadsverkiezingen uit de colleges te weren. ‘Ik zie onze afdelingen niet samen besturen met PVV en FvD, zeker niet gezien wat er de afgelopen tijd gebeurd is’, aldus Rutte. ‘Ik denk niet dat het nodig is, maar desnoods roep ik de VVD-afdelingen ertoe op.’

Hoekstra laat de keuze aan de lokale CDA-afdelingen, maar hij vindt samenwerking niet kunnen en heeft de overtuiging ‘dat men allemaal tot diezelfde afweging zal komen’.

Hoekstra sprak eerder, zonder FvD bij naam te noemen, zijn ergernis en afkeer uit over ‘politieke relschoppers’. ‘Politici die ronkende verhalen vertellen dat covid een griepje is, dat vaccineren overbodig of zelfs gevaarlijk is’. Politici die volgens Hoekstra ‘het vergroten van chaos als politiek verdienmodel gebruiken’.