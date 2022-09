VVD en CDA hechten bij nader inzien toch aan deskundigenverklaring bij verandering geslacht in paspoort

Lisa van Ginneken, Kamerlid voor D66, en Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming (ook D66) tijdens het debat over de Transgenderwet in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Wij zijn niet overtuigd dat dit voorstel een verbetering is van de huidige wet’, zei CDA-Kamerlid Raymond Knops dinsdag. Ook VVD-Kamerlid Ulysse Ellian liet weten ‘geen eindoordeel’ te kunnen vellen. ‘Het is een belangrijk en gevoelig onderwerp, waarbij wij nog een groot aantal vragen hebben.’

Daarmee is het hoogst onzeker of het wetsvoorstel het haalt. Eerder al lieten PVV, JA21, ChristenUnie, SGP, groep-Van Haga en BBB weten tegen de vorig jaar mei door de toenmalige bewindslieden Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) en Ingrid van Engelshoven (Emancipatie, D66) ingediende wijziging van de Transgenderwet uit 2014 te zijn.

16 jaar

Volgens het wetsvoorstel is een deskundigenverklaring van een arts of psycholoog bij administratieve geslachtsverandering in geboorteakte en paspoort bij nader inzien overbodig. Vanaf 16 jaar kan iedereen bij de burgerlijke stand straks het geslacht laten veranderen. Voor wie jonger is, zou dat nog wel via een rechtbank moeten.

De verandering kan in de woonplaats worden aangevraagd, in plaats van in de geboorteplaats, zoals nu nog het geval is. Na minimaal vier en maximaal twaalf weken moeten aanvragers zijn of haar verzoek bevestigen. Daarna wordt het door de ambtenaar van de burgerlijke stand geregeld.

‘Het is een kleine wetswijziging met grote consequenties’, zei CDA’er Knops. ‘Wie je bent en waarmee je je identificeert, is iets heel persoonlijks. Als jonge mensen daarmee worstelen, moeten we hen hierin niet alleen laten. Wij hebben bedenkingen bij het schrappen van het gesprek met een deskundige en op welke leeftijd je dan jongeren zelfstandig dit lastige besluit wil laten nemen. Daar moeten voldoende waarborgen bij zijn.’

Kritische grondhouding

Ellian van de VVD: ‘Wij hebben een kritische grondhouding, vooral over de deskundigenverklaring, de kern van dit wetsvoorstel. Afhankelijk van de beantwoording van onze vragen gaat mijn fractie haar standpunt bepalen.’ In juni 2019 nam toenmalig VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz een veel minder voorzichtig standpunt in. Yesilgöz, nu minister van Justitie, zei indertijd tijdens een debat over de evaluatie van de Transgenderwet: ‘Ik ben er een groot voorstander van dat die deskundigenverklaring niet meer hoeft.’

In het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU is geen afspraak over versoepeling van de Transgenderwet opgenomen. Wel staat daar dat het Regenboogakkoord, een stembusakkoord uit 2021 van acht partijen met belangenvereniging COC, de basis is voor beleid dat de ‘acceptatie, veiligheid en emancipatie’ van de lhbti-gemeenschap bevordert. ‘Maar wij hebben nooit gezegd dat we dat akkoord integraal zouden uitvoeren’, aldus Ellian. De CU heeft het Regenboogakkoord niet ondertekend.

Derde optie

D66 wil juist nog een stap verder gaan. Volgens de partij moet een derde optie in het paspoort mogelijk zijn, namelijk een ‘x’ voor non-binaire en intersekse personen. D66-Kamerlid Lisa van Ginneken werkt aan een initiatiefwetsvoorstel om dat mogelijk te maken.

In het debat wees SGP-Kamerlid Roelof Bisschop dinsdagavond op het verband tussen de administratieve handeling waarover het wetsvoorstel gaat, en het doorgaans daarop volgende ‘medische vervolg’. Hij noemde de juridische registratie ‘geen bijzaak’. Het kwam hem op kritiek te staan van Van Ginneken, Lisa Westerveld (GroenLinks), Marieke Koekkoek (Volt) en Sylvana Simons (Bij1). Zij vonden het niet zuiver een verband te leggen tussen een kwalificatie in het paspoort en eventueel toekomstige hormoonbehandelingen. Maar volgens JA21-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij raakte Bisschop hiermee juist de kern van de zaak.

De huidige verantwoordelijk minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) antwoordt woensdag. De stemming over het wetsvoorstel is dan waarschijnlijk volgende week dinsdag.