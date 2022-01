VVD eist reparatie koopkracht: ‘Beeld moet positief zijn voor iedereen’

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans tijdens het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Beeld ANP - Phil Nijhuis

Dat zei Hermans dinsdagmiddag in het debat over de regeringsverklaring die premier Rutte eerder op de dag heeft uitgesproken. Dat debat werd al voor aanvang overschaduwd door de koopkrachtcijfers voor 2022. De hoge inflatie wordt steeds meer voelbaar in de portemonnee van Nederlandse huishoudens. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft uitgerekend dat de koopkracht in 2022 over de hele linie daalt. Alle 117 huishoudtypen die het Nibud heeft doorgerekend gaan er maandelijks op achteruit. Veel groepen leveren meer dan 1 procent in. AOW’ers met een hoog aanvullend pensioen leveren zelfs 1,5 procent in.

Namens de voltallige oppositie opende SP-leider Lilian Marijnissen dinsdag de aanval. ‘Dit kabinet geeft vele miljarden uit. De economie is booming, bedrijven maken hoge winsten. Desondanks gaat Nederland erop achteruit. Hoe is dat mogelijk?’

Daarop liet Hermans weten dat ook de VVD onaangenaam getroffen is door het koopkrachtbeeld. Toen het regeerakkoord in december af was, rekende de coalitie nog op een plusje voor iedereen. Nu de prijzen op alle fronten veel sneller stijgen dan verwacht, is dat een min geworden. ‘We hadden een evenwichtig en positief koopkrachtbeeld’, aldus Hermans. ‘Nu zien we dat groepen in de min belanden. Dat past niet in het beleid. Dit is niet wat wij beogen. Daar moet het kabinet op acteren. Ik vraag het kabinet om met voorstellen te komen hoe we dit kunnen oplossen.’

Namens het kabinet zal minister-president Rutte woensdag reageren.