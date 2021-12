VVD, D66, CDA en ChristenUnie bereiken akkoord, begin januari kabinet Rutte IV op het bordes

Stephan Schrover (ambtenaar bij Algemene Zaken), Carola Schouten (ChirstenUnie) en informateur Wouter Koolmees (D66) buiten tijdens de formatie op maandag 13 december. Beeld Freek van den Bergh

Het onderhandelingsresultaat gaat nu naar de Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Daarna kunnen ze kort kritische vragen stellen of eventuele bezwaren kenbaar maken. Dan kan het akkoord nog licht bijgesteld worden.

Woensdag presentatie akkoord

Woensdag willen de vier partijleiders het akkoord van hun nieuwe kabinet presenteren, waarna de Kamer er donderdag over debatteert. De winnaar van de verkiezingen, VVD-leider Mark Rutte, kan dan op vrijdag starten met gesprekken met potentiële bewindslieden. Hij zal daar deels in het kerstreces mee doorgaan. Kabinet-Rutte IV kan dan begin januari op het bordes staan en beginnen met werken.

De planning is uitermate strak en houdt geen rekening met eventuele onverwachte gebeurtenissen. De rest van de week zit sowieso al erg vol, met onder meer een persconferentie en debat over corona (dinsdag en woensdag), en een Europese top (donderdag en een deel van vrijdag). Veel ruimte om het nog over de formatie te hebben is er niet.

VVD-leider Rutte zei onlangs op zijn partijcongres nog: ‘Iedereen wil er ook vanaf en wil die start maken’. De vier onderhandelaars lieten zich opnieuw niet uit over de inhoud van het op handen zijnde akkoord. Het is de verwachting dat het nieuwe kabinet miljarden uittrekt voor klimaat- en stikstofplannen.