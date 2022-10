VVD-coryfee Edith Schippers na vijf jaar pauze terug op het Binnenhof: ‘Ik sluit nooit iets uit’

Edith Schippers in 2017 op het Binnenhof in haar rol als informateur na de verkiezingen Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In de functie van lijsttrekker volgt Schippers dan Annemarie Jorritsma op, die niet opnieuw verkiesbaar is. Schippers (1964) is sinds 2019 president van chemie- en biotechnologiemultinational DSM Europa. Ze heeft al een lange politieke carrière achter de rug. Voor de VVD was ze sinds 1993 onder meer fractiemedewerker, vice-fractievoorzitter in de Tweede Kamer naast Mark Rutte en daarna minister van Volksgezondheid in de kabinetten-Rutte I en II. Intern werd zij lange tijd gezien als potentieel partijleider na het tijdperk-Rutte, totdat zij in 2017 resoluut besloot de politiek te verlaten, omdat zij meer tijd wilde hebben voor haar gezin.

In een filmpje op sociale media kondigde de VVD haar terugkeer vrijdag aan. ‘Ik kan vanaf de zijlijn van alles vinden, maar het past beter bij mij om mee te doen’, aldus Schippers over haar redenen om terug te keren naar het Binnenhof. Ze stelt dat ze niet de ambitie heeft om Rutte uiteindelijk als partijleider en lijsttrekker van de VVD op te volgen, maar voegt daaraan toe: ‘Ik sluit nooit iets uit.’

In december 2015 zinspeelde ze nog wel op die ambitie. ‘Waarom zou ik geen lijsttrekker kunnen zijn?’, zei ze er toen zelf over. Maar Rutte wilde door en Schippers besloot hem niet uit te dagen. ‘Ik kijk met veel bewondering hoe hij al die ballen in de lucht houdt. Mark is de uitgelezen persoon om verbinding te leggen.’ Schippers geldt als een vertrouweling van de premier. Ze koos vijftien jaar geleden zijn zijde in de interne machtsstrijd met Rita Verdonk en was daarna onlosmakelijk deel van zijn team van intimi.

Hoewel het een deeltijdbaan is – de Eerste Kamer is alleen op dinsdag bijeen – maakt de voorzitter van de senaatsfractie deel uit van de politieke leiding van de grootste regeringspartij: er is nauw contact met partijleider Rutte en met de fractie in de Tweede Kamer. Schippers houdt haar functie bij DSM aan.

De nieuwe Eerste Kamer wordt in mei 2023 gekozen door de nieuwe leden van de Provinciale Staten die in maart bij de provinciale verkiezingen door de kiezers worden aangewezen.