VVD-campagne weet z’n draai nog niet te vinden

Goedemiddag,

Het zal u niet zijn ontgaan: de VVD is de campagne voor de Statenverkiezingen dit keer vroeg begonnen. Dat biedt het campagneteam tijd om in vorm te komen, want gesmeerd loopt het nog niet.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

GESPREK VAN DE DAG

Met de deur in huis

‘Nou, dat is toch heel mooi? Wees blij dat als jullie iets goeds bedenken, dat dat ook weer anderen inspireert.’ Aldus de minister-president gisteren live op de radio, in een uiterst ongemakkelijk gesprek waarin hij werd geconfronteerd met de beschuldiging dat zijn campagneteam schaamteloos een EO-spotje heeft geplagieerd.

En dat op een dag die nog zo vrolijk was begonnen voor zijn VVD: de vaasje-brief van de partijleider in het AD, waarin hij het land opriep zich beter te gedragen, trok volop de aandacht en was al snel het gesprek van de dag. Maar toen moest het bijbehorende tv-spotje nog komen. Plus het toeval dat Rutte meteen na de première te gast was bij de EO, waar ze nog niet van de verbazing waren bekomen en meteen van de gelegenheid gebruik maakten om de premier als een betrapt schooljongetje op het matje te roepen.

Het leidde tot een lastig gesprek met presentator Tijs van den Brink.

- ‘Dit is diefstal, meneer Rutte.’

- ‘Nou, het zou diefstal zijn als jouw spotje geheim zou zijn.’

Zo werd Rutte al de tweede partijleider dit najaar die zich schuldige maakt aan plagiaat. Eerder overkwam het GroenLinks-voorman Jesse Klaver.

Voor de minister-president was het leed van het ongemak nog niet geleden, want bij het VVD-campagneoffensief hoort ook een reeks eindejaarsinterviews in diverse media. Zo mocht Hart van Nederland op bezoek in het Torentje. Maar daar ging weer wat mis.

Of het nog goed kwam tussen de premier en de interviewer, is vanavond om 18.00 uur en 22.30 uur te zien bij SBS6. In de VVD zullen intussen de gedachten teruggaan naar de campagne van 2017, toen Rutte kortstondig verwarring schiep over regeren met de PVV . Dit keer is er nog drie maanden hersteltijd tot aan de verkiezingen.

EN DAN DIT NOG

Vliegveld tussen twee vuren

Zou het er eigenlijk wel echt komen, dat Lelystad Airport? Het omstreden vliegveld dreigt uit te groeien tot een politieke splijtzwam nu de coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie stellen dat het pas open mag als VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen garandeert dat alleen bestaande vakantievluchten van Schiphol worden overgenomen. Het vliegveld mag dus niet zelfstandig groeien door nieuwe maatschappijen toe te laten, zoals de minister dit weekeinde in een brief aan de Tweede Kamer suggereerde. Zij op haar beurt staat intussen onder druk van de EU. Een politieke oplossing is nog niet in zicht. Wel liet de minister zojuist al weten dat ook de uitgestelde opening in 2020 ‘heel moeilijk’ gaat worden.

Partijen zoeken voorzitter

Beide benoemingen moeten nog door de leden worden bekrachtigd, maar de kandidatencommissies van CDA en GroenLinks zijn er wel uit: Rutger Ploum (CDA) en Katinka Eikelenboom (GroenLinks) worden voorgedragen om hun partij de komende jaren voor te zitten. Eikelenboom belooft de leden een ‘professionele partijorganisatie’, Ploum wil een ‘barmhartig CDA’ dat dicht bij de mensen staat. In beide partijen heeft de voorzitter doorgaans geen hoog politiek profiel. Het primaat ligt bij de fractieleiders in de Tweede Kamer.

2018-12-14 11:00:24 DEN HAAG - Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) arriveert op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. ANP BART MAAT Beeld ANP

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.