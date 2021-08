VVD blijft zich verzetten tegen samenwerking met links blok

Leider van de ChristenUnie Gert-Jan Segers arriveert woensdag voor een gesprek met informateur Mariëtte Hamer en D66-leider Sigrid Kaag (D66) over de kabinetsformatie. Beeld ANP

Demissionair premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Kaag schuiven donderdag om 13 uur opnieuw aan bij informateur Mariëtte Hamer om ‘de oogst van de afgelopen dagen’ door te nemen. De vier mogelijke coalitiepartners – CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks – zijn in sessies bijgepraat over het stuk dat Rutte en Kaag met hun secondanten hebben geschreven als ‘aanzet’ voor een regeerakkoord.

De reacties waren mild. Het CDA toonde zich voorzichtig positief. PvdA en Groenlinks zagen voldoende aanknopingspunten om verder te onderhandelen. Alleen de ChristenUnie was terughoudender. ‘Het was duidelijk een stuk van twee liberale partijen’, aldus voorman Gert-Jan Segers.

Over één ding zijn de vier potentiële regeringspartners het eens: VVD en D66 moeten eindelijk eens de knoop doorhakken. Wie mogen bij de komende onderhandelingen aanschuiven en wie niet?

Het probleem voor informateur Hamer is dat die vraag nog altijd moeilijk te beantwoorden is. Kaag ziet een voortzetting van de samenwerking van de ChristenUnie niet zitten. Volgens Gert-Jan Segers is hij nog steeds ‘niet gewenst’ als coalitiepartner, ook al nodigt Hamer hem steeds uit. Premier Rutte mag blijven herhalen dat Segers nog ‘in de mand’ zit, bij de ChristenUnie lijken ze niet goed te weten wat daarmee wordt bedoeld.

Ruttes mantra

Segers ziet zichzelf niet aanschuiven bij komende onderhandelingen, maar dat betekent nog niet dat PvdA en GroenLinks de plek van de ChristenUnie kunnen innemen. Sterker nog: achter de schermen valt te horen dat de VVD onverminderd tegen blijft. Het is PvdA óf GroenLinks, zo luidt het mantra van Rutte, niet allebei. Het probleem is dat Jesse Klaver en Lilianne Ploumen alleen sámen willen praten.

Lilianne Ploumen (Pvda) en Jesse Klaver (Groenlinks) woensdag na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer over de kabinetsformatie. Beeld ANP

Voor informateur Hamer lijken de opties om de formatie vlot te trekken daarmee bijna uitgeput. Ze heeft eerder zelf een stuk geschreven met prangende vraagstukken die een nieuw kabinet moet oplossen en nu ligt er weer een stuk van VVD en D66 als ‘aanzet’ voor een regeerakkoord. Veel meer tijd valt er niet te winnen.

Minderheidscoalitie

Rutte en Kaag hebben ook zelf woensdag gezegd dat er nu echt een doorbraak moet komen. Volgens Rutte zal er ‘de komende dagen’ een advies komen over wie met wie gaat onderhandelen. Volgende week volgt er dan een debat in de Tweede Kamer.

Heel voorzichtig wordt daarbij achter de schermen ook gedacht aan een nieuwe variant om de formatie in beweging te krijgen: een minderheidscoalitie. Aanlokkelijk is die optie nooit geweest. VVD en D66 hebben samen maar 58 zetels en zonder extra coalitiepartner moeten ze voortdurend op zoek naar 18 extra zetels om voorstellen door de Tweede Kamer te krijgen. VVD en D66 zullen genoeg bedenkingen hebben bij zo’n constructie, maar de druk loopt inmiddels op. Iemand als PVV-leider Geert Wilders pleit nu al voor nieuwe verkiezingen. Dat is het laatste waar VVD en D66 aan willen denken.