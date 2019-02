VVD blaast coalitie in Rijswijk op uit onvrede met lokaal klimaatbeleid: ‘Er wordt niet geluisterd naar tegengeluiden’

De coalitie in Rijswijk: D66’er Armand van de Laar, Marloes Borsboom-Turabaz van GroenLinks, VVD’er Jorke van der Pol en Björn Lugthart van Wij. Beeld .

VVD-fractievoorzitter Coen Sleddering wil GroenLinks-wethouder Marloes Borsboom nog net geen klimaatdrammer noemen, zoals zijn landelijke collega Klaas Dijkhoff eerder over D66-voorman Rob Jetten sprak. ‘Dat soort termen gebruik ik niet. Ik noem het geen drammen, maar constateer wel dat er niet wordt geluisterd naar tegengeluiden’, zegt Sleddering desgevraagd.

De planning was dat de gemeenteraad zich dinsdagavond zou uitspreken over ‘Energievisie Rijswijk’ van het college, dat tot maandagmorgen bestond uit VVD, GroenLinks, D66 en de lokale partij Wij. Omdat de VVD grote moeite had met de voortvarendheid van de lokale klimaatplannen, was maandagmorgen om half 8 nog een spoedoverleg gepland tussen wethouders en fractievoorzitters. Daarin maakte de VVD bekend geen andere oplossing te zien dan uit de coalitie te stappen.

‘We zitten als sinds 1948 in het bestuurscollege. Rijswijk is een echte VVD-gemeente’, aldus Sleddering in een telefonische reactie. ‘Dat we nu zo’n drastische stap nemen, geeft aan hoe belangrijk en urgent we dit vinden.’

‘Betaalbaar en behapbaar’

In de ‘Energievisie’ worden maatregelen voorgesteld om te bereiken dat Rijswijk in 2040 helemaal van het gas af zal zijn. Volgens de VVD zijn er echter nog te veel vragen en onduidelijkheden over kosten en opbrengsten. ‘Het moet voor de burgers wel betaalbaar en behapbaar blijven’, meent Sleddering. ‘In onze achterban is daar veel onrust over. Mensen klampen mij aan: Coen, hoe moet ik dat regelen? Ik heb een oud huis, ik kan geen extra hypotheek krijgen.’

Daarom wil de VVD een adempauze in Rijswijk, in afwachting van een landelijk klimaatakkoord en afspraken tussen het Rijk en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) over de financiële invulling. ‘De VVD Rijswijk constateert dat de coalitiepartners – en dan met name GroenLinks en Wij – zonder enig steekhoudend argument deze nadrukkelijke wens negeren’, aldus een officiële verklaring die de fractie maandag uitbracht. ‘Een dergelijke opstelling, het willen doordrukken van een voorstel zonder duidelijke en financieel inhoudelijke grenzen, is niet aanvaardbaar voor de VVD Rijswijk.’

Met het vertrek van de VVD heeft de coalitie haar toch al krappe meerderheid verloren. De andere coalitiepartijen reageerden maandag teleurgesteld. ‘Dit is heel slecht voor Rijswijk’, zei fractievoorzitter Marieke Alberts van GroenLinks tegen de lokale omroep. ‘Wat is die handtekening onder het hoofdlijnenakkoord waard als je het na een paar maanden weer opzegt?’