VVD behoudt het vertrouwen in Wiersma: ‘Goed dat Dennis eraan werkt om dit op te lossen’

Dennis Wiersma, minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs, op het Binnenhof. Beeld ANP - Phil Nijhuis

Wiersma wordt sinds enkele weken achtervolgd door aanhoudende berichten dat hij zich in opeenvolgende functies onheus heeft gedragen tegen zijn ondergeschikten. Op het ministerie van Onderwijs zou hij vooral in zijn begintijd, na zijn aantreden in januari 2022, met deuren hebben geslagen en jonge ambtenaren onder druk hebben gezet. Zelf omschreef hij zijn gedrag als ‘soms te fel en te scherp’. Hij beloofde beterschap. ‘Ik heb daarop teruggeblikt en ben er vervolgens mee aan de slag gegaan.’

De bewindsman beloofde toen ook dat hij in zijn vorige werkkringen zou informeren of hij daar mensen had beschadigd. In de VVD-fractie, waarvan hij deel uitmaakte tussen 2017 en 2021, bleek het desgevraagd inderdaad raak. Wiersma zelf rapporteerde dat hem in zijn rondgang was gebleken dat hij zich ‘kwetsend’ en ‘onaangenaam’ had gedragen naar zijn fractiemedewerkers en dat hij een ‘hork’ was geweest.

NRC rapporteerde zaterdag op basis van gesprekken met betrokkenen dat sprake was van een patroon. Daarvan zou ook al sprake zijn geweest toen hij eind 2021 een tijdje staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was.

Partijleider Rutte liet eerder deze week al weten dat de berichten pijnlijk zijn, maar dat Wiersma wat hem betreft door kan als minister. ‘Wat ik heel belangrijk vind, is dat Dennis zelf hard aan het werk is om dit op te lossen.’

Fractieleider Sophie Hermans sloot zich daar dinsdag bij aan, nadat Wiersma in de fractievergadering zijn excuses had gemaakt. ‘De fractie vertrouwt erop dat Dennis alles in het werk stelt om te zorgen dat dit gedrag tot het verleden behoort.’