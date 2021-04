VVD-bastion Vught laat Rutte niet vallen: ‘Ik zou zo weer op hem stemmen’

Een stemgerechtigde brengt een stem uit bij een drive-in-stembureau in Vught, waar de VVD bijzonder populair is. Beeld ANP

‘Petje af voor Rutte’, zegt VVD-stemmer Sappho Prinsen (50) vrijdag op een bankje bij recreatieplas de IJzeren Man in Vught, terwijl ze een slokje neemt van haar coffee-to-go. ‘Hij houdt zijn rug recht, ook nu, en wil gewoon doorgaan. Als je ziet hoeveel energie hij heeft. Ik vind niet dat zijn geloofwaardigheid is aangetast.’

Haar wandelvriendin Claudia Stoops (43): ‘Ik zou zo weer op hem stemmen. Hij staat heel hoog met zijn hoofd boven het maaiveld, en iedereen probeert het eraf te schieten. Hebben we hem wel eens bedankt voor die 80 uur in de week die hij werkt?’

Ze vinden alle ophef in Den Haag over die vertrouwelijke gesprekken zwaar overdreven. ‘Sommige dingen moet je niet willen weten, die kunnen beter achter gesloten deuren blijven. Dat hoort bij het vormen van een nieuw kabinet’, meent Prinsen. ‘Als Ollongren die map onder de andere arm had gehad, was er niets aan de hand geweest.’

Een soortgelijk geluid is vrijdagmorgen te horen op tennispark Woburnpark in het Vughtse villapark.In het clubhuis was vorige week een stembureau gevestigd, waar 49,2 procent van de kiezers op de VVD van Rutte stemde – alleen twee stembureaus in Wassenaar en Blaricum haalden nog net iets hogere scores voor de liberalen.

‘Ik heb nog steeds vertrouwen in Rutte’, zegt Anouk (‘begin 50’) vrijdagmorgen met het tennisracket in de aanslag. ‘Nobody is perfect. De afgelopen tien jaar heeft hij ons door twee crises geleid. Ik heb drie jaar in de VS gewoond, toen Trump aan de macht was. Dat was pas een leider die je niemand wilt toewensen.’

Ze meent dat de demissionair premier hoogstens ‘wat onhandig’ is geweest. ‘Of hij nou wel of niet eerlijk is geweest, ik weet het niet’, verzucht Anouk. ‘En dat hij zijn bron niet kan melden, dat komt ook voor als je een hoge functie in het bedrijfsleven hebt. Ik vind vooral dat Ollongren erg onhandig is geweest. Erg blond, zeg maar, haha - ik ben zelf ook blond.’

Switch naar Kaag

Nicole de Vreede (57) vindt ook dat het nu allemaal wel heel erg wordt ‘opgeklopt’. Ze heeft altijd VVD gestemd, maar switchte vorige maand naar Sigrid Kaag van D66. Maar ze is nog steeds fan van Mark. ‘Zijn zwakke plekken zoeken, dat is het enige wat ze doen’, zegt ze aan de rand van de recreatieplas, wachtend op haar vriendin.

‘Vertrouwelijke gesprekken komen altijd vertekend naar buiten. De context is meestal anders. Ik snap wel dat hij iets met Omtzigt wil – die heeft toch veel naar boven gehaald, en heeft van zijn eigen partij te weinig credits gekregen.’ Rutte heeft het niet slecht gedaan en doet het nog steeds niet slecht, meent ze. De Vreede weet niet of hij wel door kan. ‘Iedereen twijfelt nu, maar wat is het alternatief?’

Dan komt haar vriendin Desiré van Heeswijk (52) aanlopen, met haar hond. Ook zij heeft altijd VVD gestemd, maar vorige maand op ‘powerwoman’ Kaag. ‘Rutte heeft wel steken laten vallen’, zegt ze. ‘Maar hij heeft het de afgelopen jaren wel supergoed gedaan. Hij is echt een verbindende factor. Hij is de premier die alle kuikens in de mand houdt.’

Ze meent dat na het tumultueuze debat van gisteren en vannacht ‘de val van Rutte wordt geframed’. Maar ze vraagt zich af of de demissionaire premier wel van alles op de hoogte was. ‘Je moet ook de mensen om je heen vertrouwen. Komt dit echt door hem of door de mensen om hem heen? Ik vind het niet zo onlogisch dat je zo over andere mensen praat, Dat gebeurt in het bedrijfsleven ook: past die en die wel in onze organisatie? Past zijn gedrag wel in ons team?’

Ook voor haar mag Rutte gewoon door. ‘Liever Kaag natuurlijk, maar daarvoor is het misschien nog te vroeg. Maar Rutte heeft de job gewoon goed gedaan.’