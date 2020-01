Vuurwerkverkoop bereikt nieuw record: er is voor 77 miljoen euro ingeslagen

Vuurwerk, hoe doen ze dat in Mexico, Groot-Brittannië en China?

In Nederland groeit de publieke weerzin tegen het afsteken van vuurwerk. Hoe gaan ze er elders in de wereld mee om?

Nadert een knalhard tijdperk zijn einde?

In de grootste vuurwerkwinkel van Den Bosch is het in het laatste weekeinde van het jaar druk als altijd. Toch zou het zomaar kunnen dat wat je hier ziet binnen niet al te lange tijd een historisch tafereel is: een ‘stille meerderheid’ van de Nederlanders wil een verbod op de vrije verkoop van Astronauten, Gangsters en Psychos en andere koopwaar uit China.