Vuurwerkverboden massaal genegeerd, burgemeesters vragen landelijke regels

Vuurwerk in Amsterdam met Oud en Nieuw, in weerwil van het algehele vuurwerkverbod. Beeld Joris van Gennip

Dit stellen meerdere burgemeesters in een eerste terugblik op de eerste jaarwisseling waarin het afsteken van vuurwerk was verboden in afzonderlijke gemeenten, zonder dat er landelijke beperkingen van kracht waren. De afgelopen twee jaar gold in heel Nederland een vuurwerkverbod vanwege de coronapandemie. Ondanks de lokale restricties was in deze plaatsen − onder meer Nijmegen, Apeldoorn, Amsterdam en Rotterdam − op grote schaal particulier vuurwerk te zien en te horen, zonder dat daartegen werd opgetreden.

Handhaving is een taak van de gemeente, aldus een politiewoordvoerder. De politie treedt alleen op als sprake is van excessen, duidt een politiewoordvoerder, niet bij zomaar een particulier die vuurwerk afsteekt. Aan excessen hebben de agenten hun handen al vol: de Nieuwjaarsnacht is voor hulpdiensten traditioneel de drukste van het jaar. Ook dit weekend vonden vele tientallen arrestaties plaats en liepen agenten verwondingen en gehoorschade op doordat ze werden bekogeld met vuurwerk.

Verkoop niet verboden

Volgens een woordvoerder van de gemeente Nijmegen is het verwarrend dat de regels voor vuurwerk per gemeente verschillen. Wat ook niet bijdraagt aan een helder beleid is dat gemeenten het afsteken van vuurwerk wel verbieden, maar niet de verkoop. Daarom pleit de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls voor een landelijk vuurwerkverbod. ‘Er moet echt een goed gesprek komen over hoe we in dit land de komende jaren omgaan met vuurwerk afsteken, en hoe we dat gaan handhaven’, zei hij zondag.

Hiervoor lijkt landelijk nog onvoldoende steun, getuige ook de uitspraak van minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD), die het afschieten van sierpijlen dit weekend een mooie traditie noemde. ‘Dat maakt het naleefgedrag wel lastiger’, aldus Bruls over die opmerking.

Ook Amsterdams burgemeester Femke Halsema van Amsterdam toonde zich zondag gefrustreerd over de landelijke lijn. ‘Zolang de landelijke wet- en regelgeving niet wordt aangepast, zitten we met een onhoudbare situatie in onze stad. Vuurwerk kopen mag, maar afsteken niet’, schreef ze op Instagram.

Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn, had ‘niet de illusie dat het hier stil zou zijn op 31 december’. ‘Verandering van traditie kost nou eenmaal tijd.’ Haarlem meldt dat het te vroeg is om te bepalen of het afsteekverbod in de gemeente enig effect heeft gehad. Nog niet alle schade is geïnventariseerd, zoals het aantal gewonden door vuurwerkongelukken.

Vuurwerkschade

Wat de schade betreft, lijkt afgelopen Oud en Nieuw landelijk gezien weer op de vieringen van voor de pandemie, melden ziekenhuizen en de politie. Echt grote incidenten bleven uit, maar op meerdere plekken moest de ME ingrijpen.

In het Zuid-Hollandse ’s Gravendeel raakten politieagenten ingesloten door een groep van dertig jongeren, die met vuurwerk gooiden. Ze konden niet wegrijden omdat de jongeren kraaienpoten voor de politiewagens hadden neergelegd. De ME dreef de groep uiteindelijk uiteen, waarna drie twintigers zijn opgepakt. Eén agent raakte lichtgewond. In het hele land vonden dergelijke incidenten plaats, waarbij met name in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam veel arrestaties zijn verricht.

De politie en het Openbaar Ministerie zijn een onderzoek begonnen naar racistische teksten die tijdens de jaarwisseling op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geprojecteerd. Er vielen onder meer ‘vrolijk blank 2023’ te lezen.