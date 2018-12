Vuurwerkbranche wil verbod op de single shot, het bij de jeugd populaire maar gevaarlijke vuurwerk

Begin 2015 ging het in Den Haag mis bij het afsteken van een Thunderking. Die ontplofte in de hand. Lichte brandwonden waren het gevolg. Beeld Najib Nafid

‘Dit vuurwerk nodigt uit om op andere mensen te schieten’, zegt voorzitter Leo Groeneveld van de vuurwerkbranchebelangenvereniging BPN over de single shots. ‘Het is bovendien erg onvoorspelbaar. Een rotje blijft op de grond liggen, maar bij single shots komen lichtkogeltjes vrij die op 15 meter afstand tot ontploffing worden gebracht. Die kunnen alle kanten op schieten, met letsel tot gevolg. Ook is de knal bij een single shot veel feller dan bij ander vuurwerk.’

Afgelopen weekend nog werd een 14-jarige jongen uit Mijnsheerenland met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd nadat een single shot van het type Thunderking in zijn hand ontplofte.

Single shots, die sinds de jaren negentig in omloop zijn, moeten vanaf de grond worden afgestoken. Met het ontsteken van de lont wordt een lichtkogeltje de lucht in geschoten, dat ontploft met een harde knal en met een minimaal boeket aan sierregen. Het valt officieel onder siervuurwerk, maar wordt door veel handelaren als knalvuurwerk verkocht.

De prijs voor single shots – die er in allerlei vormen en maten zijn – is opvallend laag. Vier Thunderkings kosten 1,99 euro, een pakket Cool Bastards heb je voor 19,95 euro in huis. Vuurpijlen kosten al snel het tienvoudige.

Straatgevechten

Volgens Groeneveld gaan er jaarlijks 10 miljoen single shots over de toonbank. De populariteit komt overeen met die van een rotje. ‘Omdat het zo massaal op de markt wordt gebracht, heeft het voor de jeugd geen enkele waarde. Dit lokt ongewenst gedrag uit: jongeren houden er hele gevechten mee op straat of ze stoppen zo’n single shot omgekeerd in de grond en kijken wat er gebeurt.’

De overheid zou single shots bij wet moeten verbieden, vindt Groenveld. Ditzelfde gebeurde in 2015 met babypijlen en Romeinse kaarsen, die relatief veel oogletsel veroorzaakten.

Ook single shots zijn risicovol, blijkt uit de jaarlijkse vuurwerkrapportage van VeiligheidNL. Vorig jaar belandden 21 mensen (6 procent van het totaal aantal gewonden) op de spoedeisende hulp of bij de huisartsenposten als gevolg van letsel door een single shot.

De cijfers geven mogelijk een vertekend beeld, denkt Leo Groeneveld van BPN, omdat mensen een single shot vaak verwarren met een vuurpijl. ‘Ik denk dat het werkelijke aantal ongevallen door single shots veel hoger ligt.’

Volgens VeiligheidNL raakten door het afsteken van vuurpijlen vorig jaar 52 mensen gewond (16 procent van het totaal). Daarmee is de vuurpijl op dit moment het gevaarlijkste vuurwerk dat in omloop is. Reden voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om de overheid in een vorig jaar uitgebracht rapport het dringende advies te geven vuurpijlen (samen met knalvuurwerk) te verbieden.

Vuurwerkbril

Den Haag wil hier voorlopig niet aan, maar werkt wel stapsgewijs toe naar een veiligere jaarwisseling. Zo is het dit jaar voor het eerst verplicht om tijdens het afsteken van vuurpijlen een lanceerstandaard te gebruiken. Vanaf volgend jaar is de vuurwerkbril verplicht. Ook wordt nadrukkelijker ingezet op voorlichting, in de hoop daarmee het gedrag van vuurwerkgebruikers te veranderen.

Of single shots verboden zullen worden, is nog maar de vraag, al merkt Groeneveld wel dat de interesse hiervoor is gewekt door het vernietigende OVV-rapport. ‘Beleidsmedewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben twee weken geleden aan de branche toegezegd dat de staatssecretaris heel serieus naar een verbod op single shots zal kijken.’

Een woordvoerder van het ministerie kan dit niet bevestigen, maar stelt wel dat het in lijn is met het aangekondigde beleid om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen.

Groeneveld verwacht niet dat er volgend jaar al een verbod op single shots zal komen. Maar een overgangsperiode, zoals bij de babypijlen destijds, is goed mogelijk. Verkopers krijgen dan de kans om hun voorraad te slijten voordat het verbod ingaat.

Een rigoureuzer aanpak is ook een optie, liet het voorbeeld van de Romeinse kaarsen zien. Groeneveld: ‘De hele voorraad werd vernietigd en vuurwerkverkopers kregen ter compensatie een subsidie van de overheid. Als je er echt vanaf wil, dan is dit de oplossing.’