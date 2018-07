Vuurwapens uit de 3D-printer: autoriteiten VS staken verzet tegen verspreiding blauwdruk van wapenactivist Cody Wilson (30)

Honderdduizend keer. Zo vaak werd in 2013 de handleiding van de toen 25-jarige Cody Wilson gedownload voordat de Amerikaanse autoriteiten deze vier dagen later offline haalden. Met de gegevens uit de handleiding kun je een 3D-pistool printen. Wilson, een wapenactivist, overtrad met zijn upload een regel over internationale wapenhandel. Hij begon een rechtszaak. Nu, na vijf jaar, zegeviert hij alsnog: het ministerie van Justitie heeft zich met een schikking gewonnen gegeven.

Het ministerie heeft verklaard dat Amerikanen toegang mogen krijgen tot de data en die kunnen ‘bespreken, gebruiken en verspreiden’. Op 1 augustus zal Wilson de ‘downloadable gun’ weer online zetten. Daarmee kan Wilson, overtuigd libertariër, verder werken aan zijn droom: een Amerika zonder enige wapenbeheersing, waar niets meer tussen de mens en zijn wapen komt.

Om die droom te verwezenlijken, zet de 30-jarige activist met zijn non-profitorganisatie Defense Distributed zogeheten Computer Aided Designs (CAD) online: met een computer ontworpen modellen. Is zo’n model doorgaans van een auto of keuken, in Wilsons geval betreft het vuurwapens. Hij wil ze beschikbaar stellen om te downloaden. Zo kan iedereen met behulp van een 3D-printer en een freesmachine pistolen en geweren maken.

De technologie achter Wilsons project mag nieuw heten, de waarden erachter zijn die van andere wapenfanaten: een heilig geloof in het onbelemmerde gebruik van vuurwapens op basis van het 1ste en 2de amendement van de Amerikaanse grondwet, respectievelijk de vrijheid van meningsuiting en het recht om wapens te dragen.

‘Het tijdperk van het downloadbare wapen gaat officieel beginnen’, schreef Wilson onlangs op zijn site, doelend op de dag dat zijn data het web weer op gaan. Wilson was rechtenstudent in Austin toen hij in mei 2013 met succes zijn geprinte wapen testte. Videobeelden van Wilson die op een ranch in Texas met zijn futuristisch ogende, plastic wapen een enkel schot loste, gingen de wereld over. Op de website van Defense Distributed plaatste hij vervolgens een reeks bestanden online waarmee anderen het wapen konden (laten) printen.

Toen Wilson het 3D-wapen, ‘The Liberator’ geheten, de bevrijder, vijf jaar geleden introduceerde was de ophef groot. Snel volgen relativeringen. Het wapen zou nooit zo nauwkeurig zijn als een écht pistool of geweer, schreef zakenblad Forbes. En wapenbezitters, doorgaans fans van traditie, zouden toch niet met zo’n gek plastic ding in de weer gaan. Maar Wilson heeft het ontwerp en de techniek sterk verbeterd.

Of Wilsons visie dat iedereen thuis een pistool kan uitdraaien en het traceren of reguleren van vuurwapens feitelijk onmogelijk wordt, werkelijkheid wordt, is maar de vraag. Volgens het ATF, het federale agentschap dat vuurwapenbezit reguleert, is het legaal om als privépersoon je eigen wapen in elkaar te zetten, maar is voor het verspreiden of verkopen ervan wel degelijk een vergunning nodig. Bovendien moet een vuurwapen minstens één metalen component hebben, om zichtbaar te zijn voor detectiepoortjes. Daarnaast vereisen ruim twintig staten een vergunning voor het particulier bezit van een vuurwapen.

Pleitbezorgers van wapenbeheersing stellen dat het nu al veel te gemakkelijk is om aan wapens te komen en dat die maar al te vaak in de verkeerde handen vallen. Het aantal doden door vuurwapengeweld ligt in de VS ruim 25 keer zo hoog als in andere westerse landen.

Maar Wilson ziet wapenbeheersing als een dreigend onheil. Vooral de heropleving van de beweging voor wapenbeheersing na de schietpartij in februari op een middelbare school in Parkland, in de staat Florida, baart hem zorgen. ‘Nee’, zei Wilson tegen het techblad Wired over de campagne voor strengere wapenwetten, ‘het vuurwapen is nu downloadbaar. Daar zal geen petitie of demonstratie iets aan veranderen.’

Wilson vertrouwt erop dat de wapenadepten de strijd zullen winnen. Hij heeft een grafsteen laten maken, vertelde hij aan Wired, met op zwart graniet in sierlijke letters de naam American gun control (Amerikaanse wapenbeheersing). De steen moet op het terrein van zijn Defense Distributed in Austin komen te staan. Of de 3D-geprinte wapens de doodsteek zijn voor alle wapenbeheersing in het land, moet blijken. Maar dankzij Wilson is het doe-het-zelfwapen voor de gewone consument dichterbij dan ooit.