Vuurdoop Von der Leyen over vaccinbeleid

Ursula von der Leyen. Beeld EPA

Zware aantijgingen maar de kans dat het parlement Von der Leyen wegstuurt is nihil. Daarvoor heeft ze nog genoeg krediet bij de grote fracties van de christen-democraten (haar partij), sociaal-democraten, liberalen en groenen. Niettemin willen de parlementariërs opheldering. Zes vragen die ze kan verwachten en de antwoorden die ze vermoedelijk gaat geven.

Zijn er te weinig vaccins omdat de Commissie met de verkeerde farmaceuten in zee ging?

Op verzoek van de lidstaten nam de Commissie in juni vorig jaar de leiding bij de onderhandelingen met vaccinmakers. Tijdens die zomer had niemand enig idee welk vaccin er kon komen en wanneer. De ontwikkeling van een vaccin duurt normaliter 5 tot 10 jaar. In nauw overleg met de lidstaten koos de Commissie zes farmaceuten uit een aanbod van ruim 160 kandidaten. De drie inmiddels – in recordsnelheid – ontwikkelde en goedgekeurde vaccins zitten daarbij (BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca), alsook de twee die er bijna zijn (Johnson & Johnson, Curevac). De zesde, Sanofi, heeft nog geen werkend vaccin ontwikkeld. Vijf uit zes goed gekozen, geen slechte score.

Sloot de Commissie de contracten te traag af?

Von der Leyen vergeleek de EU vorige week met ‘een tanker’: 27 landen die het eens moeten worden, zijn niet zo snel als ‘een speedboot’ met één persoon aan het stuurwiel. De lidstaten hamerden op veiligheid en aansprakelijkheid voor de farmaceuten bij onverwachte bijwerkingen van het vaccin. BioNTech-Pfizer zat met een legertjeadvocaten aan tafel om onder die aansprakelijkheid uit te komen. De EU hield haar poot stijf maar dat kostte wel tijd.

Veiligheid stond ook voorop bij de goedkeuring van de vaccins door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Die is sneller dan ooit gegaan, maar er werden geen bochten afgesneden via noodprocedures zoals Londen dat deed. ‘Vaccineren betekent dat je een biologisch actieve substantie inspuit bij een gezond persoon. Dat is een grote verantwoordelijkheid’, zei Von der Leyen vorige week in de Volkskrant. Kijkend naar de datum waarop de vaccins werden goedgekeurd, neemt de EU een middenpositie in vergeleken met de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Bestelde de Commissie te weinig vaccins?

De EU bestelde 1.160 miljoen doses van de drie goedgekeurde vaccins. Met een kleine 450 miljoen inwoners komt dat neer op 2,6 doses per EU-burger, meer dus dan de benodigde 2 prikken per persoon. Ter vergelijking: de VS bestelde bij deze drie farmaceuten 1.100 miljoen doses (3,4 doses per burger), het Verenigd Koninkrijk 157 miljoen doses (2,3 per burger).

Problematisch is dat eerst BioNTech en daarna AstraZeneca de EU liet weten dat ze de contractuele verplichtingen de eerste maanden dit jaar door ‘productieproblemen’ niet kunnen komen. Met BioNTech was dit snel opgelost, met AstraZeneca niet. De Commissie eiste openheid van de Brits-Zweedse fabrikant, kreeg die niet, waarna de EU een systeem van exportvergunningen instelde om te voorkomen dat AstraZeneca elders vaccindoses verkocht die voor de EU zijn bedoeld. Tot nog toe heeft de EU nog geen enkele export verboden.

Waarom dreigde de Commissie met grenscontroles tussen Noord-Ierland en Ierland – een hypergevoelige kwestie – om vaccinsmokkel te voorkomen?

Noord-Ierland geniet een aparte status: het is deel van het Verenigd Koninkrijk, maar om de vrede te bewaren zijn er geen grenscontroles met de EU, oftwel Ierland. Een ideale plek dus voor AstraZeneca om vaccins te laten ‘weglekken’ naar het Verenigd Koninkrijk. Dat gat moest gedicht en Von der Leyen koos ‘niet voor naald en draad maar voor de hamer’, aldus een betrokken ambtenaar: de speciale clausule (artikel 16) in de Brexitpapieren die grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland mogelijk maakt.

Het was haastwerk, de wettekst werd vrijdagmiddag 20 minuten voor de publicatie naar de Commissarissen gestuurd, de lidstaten wisten van niets. Zodra de Ierse en Britse premier het gewraakte artikel bespeurden, hingen ze aan de telefoon bij Von der Leyen. Die draaide het voorstel binnen enkele uren terug maar het kwaad was geschied. Wat volgde was een lawine aan kritiek op Von der Leyen: op haar ‘blinde vlek’ voor Noord-Ierland; haar manier van leidinggeven (top down, te klein clubje adviseurs) en al snel (vooral in Duitsland waar de verkiezingscampagne is begonnen) op haar hele politieke carrière.

Een blunder van formaat, erkennen Commissie-ambtenaren, en dé reden waarom Von der Leyen nu wordt gegrild in het parlement. Inmiddels heeft de Commissievoorzitter achter gesloten deuren bij de fracties het boetekleed aangetrokken, ze zal dat naar verwachting woensdag ook publiekelijk doen.

De vaccins zijn er, waarom produceren de fabrikanten niet veel meer doses?

De flessenhals is het vullen van de vaccinflesjes, ofwel: productiecapaciteit. Vorig jaar gaf de EU 2,7 miljard euro aan de zes fabrikanten zodat die op voorhand – dus nog vóór het groene licht van EMA – zouden starten met de productie van de vaccins. Vaccineren is een race tegen de tijd. Niet alleen om mensenlevens te redden, maar ook om de ontwikkeling van gevaarlijker virusmutanten de pas af te snijden.

Von der Leyen zal zeggen dat ze zich hierop heeft verkeken. Vandaar dat ze inmiddels een taskforce heeft ingesteld die farmaceutische bedrijven helpt hun productiecapaciteit uit te breiden. Samenwerking met farmaceuten wier vaccin is gesneuveld (Sanofi) staat bovenaan de lijst. Von der Leyen doet dit in nauw overleg met Berlijn en Parijs.

De Groenen in het Europees Parlement bepleiten het tijdelijk opschorten van patenten, zodat andere bedrijven de vaccins van BioNTech, Moderna en AstraZeneca kunnen produceren. Dit gaat de Commissie te ver, het zou farmaceuten ontmoedigen groot geld te investeren in de ontwikkeling van vaccins als de winst van de exclusieve productie wordt afgeroomd.

Kiest de Commissie voor ‘Europa eerst’ bij de vaccinaankoop?

In totaal heeft de EU bij de zes fabrikanten de aankoop van 2,3 miljard doses vastgelegd. Een deel is bestemd voor omringende landen en Noord-Afrikaanse staten. Daarnaast is de EU met bijna 1 miljard euro de grootste donor van het vaccinprogramma Covax van de Verenigde Naties. ‘Het is niet Europa eerst, maar ook niet Europa als tweede’, zegt een ambtenaar daarover.

Vaccinnationalisme was onvermijdelijk geweest als EU-landen ieder voor zich vaccins waren gaan inkopen. De lidstaten zijn zich hiervan terdege bewust. Toen bekend werd dat Duitsland op eigen houtje 50 miljoen vaccindoses extra had besteld bij BioNTech en Curevax, stonden heel wat lidstaten (ook Nederland) op de achterste poten. Door deze kritiek heeft Duitsland deze bestelling nog niet afgenomen.