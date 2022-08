Vullen van gasopslag bij Norg stokt op 80 procent, GasTerra wil garanties van Nederlandse regering

De ondergrondse gasopslag in Norg van de NAM. Beeld Getty Images

Begin juli stelde het kabinet een garantieregeling in om de opslag in Norg voor ‘meer dan 80 procent’ gevuld te krijgen. Dat doel werd op 5 augustus bereikt: de ondergrondse opslag is nu voor 80,5 procent gevuld. Verder vullen zonder de garantie van de overheid is voor GasTerra een riskante activiteit, legt een woordvoerder uit. ‘De gasprijs is nu zo hoog dat je vrij zeker weet dat je die op moment van verkopen niet kunt terugverdienen.’

Alleen als de regering met ‘aanvullende financiële voorwaarden’ komt, zal het bedrijf nog meer gas inkopen. Of het kabinet opnieuw in de buidel zal tasten, is niet zeker. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt dat het vultempo bij alle Nederlandse opslagen vooralsnog voldoende is ‘om de gestelde doelen te halen’.

In Norg ligt een van de vier Nederlandse bergingen waar gas wordt opgeslagen voor de winter. De andere drie zijn in Grijpskerk, Alkmaar en Bergermeer. De opslag in Grijpskerk en Norg zijn eigendom van de NAM en oorspronkelijk bedoeld als buffer voor het laagcalorisch gas uit het Groninger veld. Dat gas is vooral bestemd om huizen in Nederland, Duitsland en België te verwarmen. Deze twee opslagplaatsen worden gevuld door GasTerra, dat net als de NAM in handen is van ExxonMobil, Shell en de Nederlandse overheid. Ze worden nu nog gevuld met de laatste restjes Gronings gas en met hoogcalorisch gas van elders dat eerst in een fabriek laagcalorisch wordt gemaakt.

In het grote veld in Bergermeer wordt hoogcalorisch gas opgeslagen door verschillende energiebedrijven. Dat gas is bestemd voor de industrie en elektriciteitscentrales. De gasopslag in Alkmaar is de kleinste en heet de ‘piekgasinstallatie’. Deze levert sinds 1997 bij een sterk verhoogde gasvraag.

Garantieregelingen

Naar aanleiding van Russische inval in Oekraïne werd dit voorjaar op Europees niveau afgesproken dat alle lidstaten hun gasvoorraden op 1 oktober voor 80 procent gevuld moeten hebben. In Nederland organiseert het kabinet dit met garantieregelingen voor de bedrijven die het gas inkopen. Is de prijs straks in de winter lager dan nu in de zomer, dan dekt schatkist het verlies. De gestelde vuldoelen verschillen daarbij per gasvoorraad: minimaal 80 procent voor Norg, 100 procent voor Grijpskerk en minimaal 68 procent voor Bergermeer.

Hoewel Rusland de gaskraan inmiddels grotendeels heeft dichtgedraaid en de gasprijs op dit moment ruim 12 keer hoger is dan jarenlang gebruikelijk was, lijkt Nederland de vuldoelen inderdaad te halen. Bij Norg is dat al gelukt. Met nog anderhalve maand te gaan, zit Bergermeer goed op schema met 56,5 procent en Grijpskerk met 71,6 procent. De opslag in Alkmaar is voor 73,2 procent gevuld.

‘Gezien alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd, zou je toch zeggen dat het verstandig is ook in Norg te blijven vullen’, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool. Het kabinet heeft de gestelde percentages zelf ook steeds als minima genoemd met als uiteindelijke doel ‘zo ver mogelijk’ te vullen. Daar komt bij dat de Mijnraad het kabinet ook heeft geadviseerd Norg helemaal te vullen.

Visser stelt dat het risico voor GasTerra best meevalt, aangezien het bedrijf nu miljarden verdient aan de verkoop van Gronings gas. Hij vindt het tegenvallen dat het bedrijf nu ‘achterover leunt en kijkt naar Vadertje Staat om dat beperkte risico af te dekken’. GasTerra ziet dit anders. ‘Het gaat om miljarden euro’s, wij vinden dat een groot risico’, zegt de woordvoerder.

Tegelijkertijd ziet Visser ook dat de afweging niet simpel is, omdat Europa op dit moment alle capaciteit aan gas benut. ‘Als Nederland de portemonnee trekt om nog meer gas te kopen, loop je het risico dat je het vooral wegkaapt voor Europese landen die ook hun opslagen moeten vullen.’ Dan zou Nederland de prijs van gas in Europa nog verder opdrijven, terwijl er binnen het Europese gassysteem niet meer gas bij komt.