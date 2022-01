Vulkaanuitbarsting op Tonga veroorzaakt minstens drie doden, toch lijken gevolgen minder ernstig dan gevreesd

Vanuit een vliegtuig van de Nieuw-Zeelandse luchtmacht werd deze foto van Tonga gemaakt. De grauwe laag die te zien is, bestaat uit vulkanisch as. Beeld EPA

De communicatie met Tonga is voor een belangrijk deel afgesneden doordat een onderzeese glasvezelkabel is beschadigd. Mede hierdoor is er nog altijd geen compleet beeld van de aantallen gewonden en doden. Tot nu toe zijn er drie doden op de archipel gemeld. Op luchtfoto's is te zien dat de eilanden bedekt zijn door een laag as.

De marine van Tonga meldde vloedgolven van vijf tot tien meter hoog op de zuidelijke eilanden, waaronder het zwaar getroffen eiland Mango, dat op ongeveer 70 kilometer van de vulkaan ligt. Toch lijkt de schade minder groot dan aanvankelijk werd gevreesd. Op het hoofdeiland, Tongatapu, wordt het gewone leven voorzichtig weer opgepakt, meldt persbureau AP. ‘Gelukkig zien we op de dichtstbevolkte plekken niet de rampspoed waar we bang voor waren, en dat is erg goed nieuws’, aldus Katie Greenwood van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen.

Eiland gespleten

De belangrijkste luchthaven van Tonga is niet beschadigd, maar door de aslaag grotendeels onbruikbaar. Dit vertraagt de aanvoer van drinkwater en andere goederen die onder meer Nieuw-Zeeland naar Tonga stuurt. Volgens de Verenigde Naties kan het opruimen van de landingsbanen nog dagen duren.

Zaterdag vond de zware uitbarsting plaats op Hunga Tonga–Hunga Haʻapai, een tweetal eilanden dat in 2009 tot één geheel was gesmeed door een vulkaanuitbarsting. De uitbarsting heeft het eiland weer in tweeën gesplitst. De enorme stofwolk die vrijkwam was op het hoogtepunt 260 kilometer in doorsnede.

High-resolution Himawari satellite imagery of the #HungaTongaHungaHaapai volcanic eruption in Tonga 🌋



Our climate stations recorded a brief spike in air pressure as the atmospheric shock wave pulsed across New Zealand. pic.twitter.com/BfLzdq6i57 — NIWA Weather (@NiwaWeather) 15 januari 2022

Ring van Vuur

Tonga ligt in de zogeheten Ring van Vuur, een hoefijzervormig gebied rond de Grote Oceaan waar veel aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen. Hier schuiven stukken aardkorst onder elkaar door, waardoor sedimenten en water in de diepte belanden. Dit vormt in combinatie met het hete gesteente onder de aardkorst een explosief mengsel, wat tot uitbarstingen kan leiden. Dat het hete magma bij Tonga in contact kwam met koud zeewater, versterkte de explosiviteit.

Wereldwijd leidde de schokgolf als gevolg van de uitbarsting tot hogere golven. Daardoor zijn in Peru twee mensen verdronken. Voor de kust van het Zuid-Amerikaanse land begon een schip dat olie overpompte naar een raffinaderij zo hard te schommelen dat het olie heeft gelekt, waardoor een deel van de kustlijn is vervuild.

Luchtdrukverschil door uitbarsting

In Nederland pikte de meetapparatuur van het KNMI een duidelijk luchtdrukverschil op dat ontstond door de explosieve uitbarsting. Vulkaanuitbarstingen waarbij veel stof vrijkomt, kunnen tot wereldwijde temperatuurdalingen leiden, maar in dit geval valt dat mee, verwachten meteorologen van het instituut.

Ook de CO 2 -uitstoot van de vulkaanuitbarsting is te overzien. De mens stoot in drie dagen uit wat alle vulkanen op aarde gemiddeld in een jaar uitstoten, rekent het KNMI voor.