Vulkaanuitbarsting Guatemala - heel dorp overspoeld door lavastroom, 25 doden en honderden gewonden

Bij een vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook zijn honderden mensen gewond geraakt en is een onbekend aantal vermist. Dat meldt het rampenagentschap in het land, aldus Reuters.

De Fuego, een vulkaan die zich op zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-Stad bevindt, is veel vaker actief. Maar volgens experts zou het nu om de krachtigste uitbarsting sinds 1974 gaan. Duizenden mensen zijn al geëvacueerd en drieduizend mensen uit de omgeving zijn op de vlucht geslagen. In totaal zouden 1,7 miljoen inwoners getroffen zijn door de gevolgen van de natuurramp. Het is de tweede keer dit jaar dat de Fuego tot uitbarsting komt.



Op sociale media zijn beelden te zien waarop een enorme lavastroom zich razendsnel over land verspreidt. Mensen die in eerste instantie met verbazing naar de natuurramp zitten te kijken, proberen zich het volgende moment uit de voeten te maken. Enkelen raakten bedolven onder de stroom. Honderden reddingswerkers, onder wie brandweer, politie en militairen, proberen mensen te redden uit de lavastroom.



‘Het dorp El Rodeo is overspoeld door een rivier van lava. Er zijn doden en gewonden onder de inwoners’, zegt Sergio Cabanas, algemeen secretaris van het rampenbureau op de radio. ‘We verwachten dat minstens drie gebieden volledig zijn verwoest’, aldus president Jimmy Morales.

Honderden reddingswerkers proberen mensen te redden uit de lavastroom. Foto AP

Vliegveld dicht

De vulkaan spuugt een enorme wolk aan zwarte rook en as de lucht in. Ook in de nabijgelegen dorpjes San Pedro Yepocapa en Sangre de Cristo werden huizen en auto’s bedolven onder de as. De enige startbaan van het internationale vliegveld in Guatemala-Stad werd gesloten om de veiligheid van de passagiers te garanderen.



Inwoners van de hoofdstad zijn opgeroepen om kalm te blijven. Dat zij nu zoveel last hebben van de as en de rook, komt door de draaiende wind, aldus David de Leon, woordvoerder van de rampenbestrijding in het land.

You know I don't like fear-mongering or exaggerations. This is serious, pyroclastic flows are horrifying. This is looking to be a deadly eruption. https://t.co/qlDxcnrN3a Dr Janine Krippner

Foto EPA

Foto AP

De hoofdstad Guatemala City is bedekt met een laag as. Foto AP