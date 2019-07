Vulkaan Stromboli barst uit, wandelaar gedood door neervallende stenen: ‘Het leek wel de hel’

Een enorme rookpluim rijst op uit de vulkaan Stromboli die woensdag uitbarstte. Beeld AP

‘Het leek wel de hel, omdat er overal vuur uit de hemel regende’, vertelt een plaatselijke priester, Giovanni Longo. In paniek vluchtten toeristen het water in. Op verscheidene plaatsen aan de westkant van het eiland, dat slechts twaalf vierkante kilometer meet, braken branden uit als gevolg van de lava die uit de vulkaan stroomde. Een groot deel van het eiland werd door een aswolk bedekt.

‘We zagen de ontploffing vanuit ons hotel. Er klonk een enorm gedonder’, vertelt Michela Favorito die in een hotel bij Foce Grande werkt, aan de oostkant van het eiland. ‘We stopten onze oren dicht en daarna sloeg er een wolk van as over ons heen. De hele lucht is vol as, een flinke wolk’, zegt ze tegen het persbureau Reuters.

Fiona Carter, een Britse toerist op het nabijgelegen eilandje Panarea, werd ook opgeschrikt door de knal. ‘We draaiden ons om en zagen een paddestoelvormige rookpluim uit de Stromboli komen. Daarna begon er rode, hete lava van de berg af te stromen in de richting van het dorpje Ginostra. De wolk werd groter, wit en grijs en bedekte Ginostra. Nu is heel Stromboli in de wolk gehuld.’

Op verscheidene plaatsen braken brandjes uit op de flanken van de vulkaan. Beeld AP

De Stromboli is al ruim tweeduizend jaar actief en barst nog steeds van tijd tot tijd uit. De erupties gaan doorgaans gepaard met heftige explosies van de lava als gevolg van de hoge druk van gassen in de kraterpijp. Ondanks de vulkanische activiteit wonen er nog steeds mensen op het eilandje. Het is zelfs een geliefd oord geworden voor rijke Italianen die villa’s hebben laten bouwen op de flanken van de vulkaan. Toeristen beklimmen graag de vulkaan om een blik te werpen in de drie kraters van de Stromboli.

Volgens vulkanoloog Marco Neri zijn heftige erupties als waardoor het eilandje woensdag werd opgeschrikt tamelijk zeldzaam. Bij de uitbarsting werd gesteente tot op twee kilometer de lucht in geslingerd. De laatste uitbarsting met deze kracht was in 2007.