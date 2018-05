Vulkaan Kilauea op Hawaii spuwt as 10 kilometer de lucht in

De vulkaan spuwt as de lucht in. Foto AFP

‘Bescherm jezelf’, waarschuwden de autoriteiten de bewoners van het grootste eiland van Hawaii. Zij werden geadviseerd zich niet bloot te stellen aan de as. Zo’n tweeduizend bewoners die vlak bij de vulkaan wonen, kregen mondkapjes uitgereikt.

‘Dit heeft even de druk wat verlicht’, aldus geoloog Michelle Coombs van het Amerikaanse aardbevingscentrum na de nieuwste actie van Kilauea, een van de actiefste vulkanen in de wereld. ‘We zullen mogelijk grotere, meer krachtige erupties zien.’ Begin deze maand sloegen zo’n 1.700 inwoners van het eiland op de vlucht na de uitbarsting van Kilauea. De vulkaan rommelde toen al een week.

Sommige bewoners vrezen ‘de grote klap’ nadat het parkeerterrein van het natuurpark woensdag werd getroffen door grote brokstukken. Ook werden diverse gebouwen beschadigd door een paar aardbevingen. Het park is al een week gesloten.

Maar geologen zeiden dat de eruptie van donderdag vergelijkbaar was met die van 1924, de laatste keer dat soortgelijke kleine stoomuitbarstingen zich voordeden. Zij zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat zich een enorme uitbarsting zal voordoen, vergelijkbaar met die van 1790. Dat was de dodelijkste vulkaanuitbarsting ooit in de VS, met enkele tientallen doden.

Lava op een weg vlakbij het stadje Pahoa. Foto AP

Giftige gassen

‘Ik denk niet er nog een grote klap aankomt’, aldus vulkaandeskundige Scott Rowland van de Universiteit van Hawaii. ‘Ik denk dat er een serie uitbarstingen zal zijn, vergelijkbaar met wat gebeurde in 1924.’ De vulkaan was toen ruim twee weken onrustig. Een bewoner werd gedood toen hij werd getroffen door een brokstuk dat daar neerdaalde.

Lava schiet omhoog na een uitbarsting van Kilauea. Foto AFP

Scholen rond de stad Pahoa, dat zo’n 40 kilometer ten oosten van de vulkaan ligt, zijn gesloten vanwege het gevaar van giftige gassen. In het gebied zijn 37 huizen vernietigd door lavastromen. Zo’n tweeduizend bewoners zijn geëvacueerd. Nadat de wind veranderde en giftige gaswolken richting Pahoa dreven, waren soldaten van de Nationale Garde donderdag genoodzaakt gasmaskers dragen. Zij bewaakten een kruispunt. Volgens de brandweer was de situatie zo verergerd, dat bewoners ademhalingsproblemen zouden krijgen.

Grote scheuren in het wegdek op Nohea Street, Hawaii. Foto EPA

In Keaau, ten noorden van Pahoa, werden in slechts drie uur tijd zo’n vijfduizend maskers verdeeld onder de inwoners ter bescherming tegen de stofwolken. ‘Het was zo dik, dat ik snel iets moest hebben om mij te beschermen’, aldus Glenn Severance, een 65-jarige inwoner van Hawaii Paradise Park.

De lava-uitbarsting op Hawaiis Big Island bereikte tot wel 10 kilometer hoogte. Foto AFP

Vliegverkeer gewaarschuwd

Het vliegverkeer werd gewaarschuwd voor de as in de lucht, dat schadelijk kan zijn voor de motoren. De aspluim reikte tot bijna tien kilometer hoogte, waar zich ook burgervliegtuigen bevinden.

De autoriteiten deden een beroep op alle naar schatting 200 duizend inwoners van Big Island om zich voorlopig niet buiten te begeven. Wegen kunnen spekglad worden door de neerdalende as. Regen boven de vulkaan beperkte echter later de verspreiding van de as over het hele eiland.