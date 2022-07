VU stopt met omstreden onderzoekscentrum dat met Chinees geld werd gefinancierd

Beeld anp

De NOS bracht de financiering in januari naar buiten. De universiteit legde daarop de activiteiten van het centrum stil en zette eerder al een Chinese subsidie stop die het kreeg voor mensenrechtenonderzoek.

De VU heeft een commissie vervolgens onderzoek laten doen naar het centrum. Volgens de commissie was er niet genoeg ‘openheid en transparantie’ over waar het geld voor het centrum vandaan kwam. Overigens zijn er geen aanwijzingen ‘dat individuele onderzoekers hun opvattingen hebben laten ‘kopen’ of dat onder druk van Chinese financiers sprake is geweest van zelfcensuur’.

‘Onvoldoende alert’

Ook de VU ontkende al eerder dat de academische onafhankelijkheid van het centrum in het geding is geweest. Volgens de universiteit was in de contracten vastgelegd ‘dat de academische vrijheid van het centrum en haar medewerkers onverkort gewaarborgd blijft’. Nu de onderzoeksresultaten bekend zijn, zegt de VU ‘onvoldoende alert’ te zijn geweest.

De commissie zegt dat onderzoekers van het centrum ‘nauw aanschurken tegen de politieke uitspraken van de president van China’ en dat ze ‘kritiekloos aansluiten op de mensenrechtenvisie van de Chinese president, dit met voorbijgaan aan evidente mensenrechtenschendingen in China’. Dat zou ze ‘kwetsbaar maken voor politieke inkadering’.

Een onderzoeker van het centrum verklaarde eerder dat het wel meevalt met het lot van de Oeigoerse moslimminderheid in China. Volgens waarnemers en westerse landen wordt die in de Chinese regio Xinjiang stelselmatig onderdrukt door de overheid. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen Beijing ervan meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims gevangen te houden, dwangarbeid op te leggen en vrouwen gedwongen te steriliseren.

Vrijheid van meningsuiting

De VU zegt dat de uitspraak van de onderzoeker onder de vrijheid van meningsuiting valt, maar de universiteit neemt er wel afstand van. ‘De vergoelijking of zelfs ontkenning van de situatie van de Oeigoerse moslims is bijzonder ongepast en levert op geen enkele manier een positieve bijdrage aan het verbeteren van de benarde situatie waarin deze bevolkingsgroep verkeert’, verklaart rector magnificus Jeroen Geurts.

De medewerkers van het centrum wijzen de kritiek af. In een reactie zeggen ze onder meer dat de commissie brede uitspraken over China doet ‘zonder over enige expertise ten aanzien van dat land te beschikken’. Dat er overeenkomsten zijn met standpunten van de Communistische Partij in Peking komt ‘omdat de Partij naar ons is opgeschoven en wij niet naar haar’.

Chinese invloed

De invloed die China op de academische wereld tracht uit te oefenen, leidt vaker tot problemen. In 2018 strandde een project van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om een Chinese dependance te openen, na zorgen over censuur en inperking van de academische vrijheid.

Ook buitenlandse universiteiten worstelen soms met hun omgang met China. In 2017 haalde Cambridge University Press onder druk zo’n drieduizend artikelen over onder meer de Culturele Revolutie van Mao Zedong van hun Chinese website. De beslissing werd na internationale kritiek teruggedraaid.