VU schaft cum laude af bij geneeskunde om druk op student te verlichten

Witte jassen met logo van het VUmc Beeld Simon Lenskens

De VU is voor zover bekend de eerste universiteit die bij een studie stopt met de cumlaudekwalificatie. Die wordt nu gegeven als een student gemiddeld voor tentamens een 8 of hoger staat en voor geen enkel vak lager dan een 7 heeft. Met het schrappen van cum laude moet de nadruk komen te liggen op leren in plaats van presteren. ‘Het draait niet meer om de eenling die wil excelleren, maar om iemand die in teamverband wil leren en samenwerken’, zei het hoofd van de masteropleiding Hester Daelmans in Het Parool.

Voor scholieren is het al moeilijk toegelaten te worden tot de opleiding geneeskunde. Vervolgens raken studenten met name in de masterfase ook nog met elkaar in een concurrentieslag om schaarse plekken voor specialisatie.

‘Bij de studievoorlichting wordt al aangegeven dat alleen de minderheid zich zal specialiseren, maar toch nemen veel studenten zich voor specialist in het ziekenhuis te worden’, zegt Kimberly Bosch, derdejaars bachelorstudent Geneeskunde in Groningen en voorzitter van de medezeggenschapsraad ProMed. ‘Daarom moet je excelleren en jezelf onderscheiden.’ Naast het behalen van hoge cijfers is het doen van onbetaald vrijwilligerswerk in de zorg bijna een vereiste.

Bosch acht de kans groot dat andere geneeskunde-opleidingen zullen volgen. ‘Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen, het is al langer op landelijk niveau een onderwerp van discussie.’

Bloemen

Uit een onderzoek onder 18.500 geneeskundestudenten van belangenvereniging De Geneeskundestudent bleek vorig jaar dat studenten gemiddeld 56 uur per week besteden aan hun coschappen. Voor ongeveer 20 procent van hen is kans op een burn-out zeer groot. Ook bij andere studies heerst druk om te presteren: 76 procent van de studenten heeft daar last van, bleek in 2021 uit een onderzoek van het Trimbos-instituut, het RIVM en de GGD. Dit heeft vaak stress en slaapproblemen tot gevolg.

Het afschaffen van de cum laude-kwalificatie kan ook voor andere studenten een oplossing zijn, denkt de Landelijke Studentenvakbond (LSvB). ‘Door onderwijsinstellingen en docenten wordt nu erg veel druk uitgeoefend om excellent te presteren’, zegt voorzitter Ama Boahene. ‘Een zesje is niet goed genoeg. Ik heb zelf meegemaakt dat bij een diploma-uitreiking bij rechten er voor de cum laude-studenten wel bloemen klaarstonden en voor de andere studenten niet. Studeren zou meer moeten draaien om jezelf ontwikkelen en gelukkig zijn.’

Volgens Boahene ligt het niet aan de huidige generatie studenten, die niks meer gewend zouden zijn. ‘Mensen vergeten dat studeren nu anders is dan twintig of dertig jaar geleden. Je moet je onderscheiden met hoge cijfers, vrijwilligerswerk, een bestuursjaar en daarnaast ook nog werken. Daar komt bij dat de woningmarkt oververhit is, we schulden hebben en we te maken krijgen met een klimaatcrisis. Dat is te veel.’