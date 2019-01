VU-docent verklaart steun aan Nashville-verklaring met vergelijking ‘genderideologie’ met nazisme, universiteit wil gesprek

‘Er wordt te weinig onderwijs gegeven over wat de Bijbel zegt over het huwelijk en seksualiteit. We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak’, aldus De Vries in het Algemeen Dagblad dinsdag.

De Vries, tevens predikant bij de Hersteld Hervormde Kerk, is een van de initiatiefnemers van de verspreiding van de Nederlandse vertaling van het Amerikaanse theologisch document. Het faculteitsbestuur had al een gesprek gepland met De Vries en zijn collega Willem van Vlastuin, hoogleraar theologie aan de VU, omdat de twee uit naam van hun functie de Nederlandse vertaling van het Nashville-statement hebben ondertekend.

Wat is de Nashville-verklaring precies? Het Nashville-statement, een van oorsprong Amerikaanse document, werd twee jaar geleden gelanceerd op een congres van evangelische christenen in Nashville, Tennessee. In het pamflet staat hoe christenen om moeten gaan met het geloof en seks. In de verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme veroordeeld en er wordt in gesuggereerd dat homoseksualiteit ‘te genezen’ zou zijn. Begin dit jaar verscheen een Nederlandse vertaling, die ondertekend werd door prominente orthodoxe protestanten, waaronder veel (oud-)predikanten en SGP-voorman Kees van der Staaij.

De VU acht de inhoud van het document onverenigbaar met het inclusieve karakter van de universiteit en hees in navolging van hevig debat over de verklaring de regenboogvlag – symbool van de homo- en transbeweging – boven zijn gebouw.

Conservatief

‘Mensen zijn vrij om hun handtekening waar dan ook onder te zetten. En je mag conservatief zijn’, zegt een woordvoerder van de VU. ‘Maar als je als docent of wetenschapper uitingen doet zonder wetenschappelijke basis, dan gaan wij in gesprek met je over waarom.’ De aanleiding om het gesprek aan te gaan met De Vries is nu ‘nog wat steviger’, aldus de zegsman.

De universiteit zal daarnaast een publiek debat organiseren met zijn studenten en medewerkers over de kwesties die het Nashville-statement aansnijdt. ‘We zien dat dit onderwerp enorm leeft. We hopen dat de twee heren ook deelnemen.’