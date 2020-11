VS zwaar getroffen door coronavirus, Biden zoekt geitenpaadje om ramp te temperen

Inmiddels zijn meer dan 11 miljoen Amerikanen besmet geweest, per dag sterven ruim duizend van hen. Beeld REUTERS

Deze winter zal het huidige coronadodental van 250 duizend Amerikanen waarschijnlijk toenemen met nog eens 100 duizend doden of in het slechtste geval zelfs verdubbelen. De curve kan nog natuurlijk nog afgezwakt worden als de regering Trump hard ingrijpt. Maar de kans dat dit zal gebeuren is klein.

Trump roept voortdurend dat Amerika het virus al bijna heeft bedwongen: ‘We’re rounding the corner’. De president heeft zo weinig interesse meer in het virus, dat het alweer ‘maanden geleden’ is dat Trump aanschoof bij de taakgroep die het Witte Huis zelf in het leven heeft geroepen om corona te bestrijden, onthulde top-viroloog Anthony Fauci zondag bij CNN. ‘Covid, covid, covid…dat is het enige waar ze het over kunnen hebben’, klaagde Trump de afgelopen weken ook al op campagnetour.

Noodklok

Dit weekeinde luidden onafhankelijke gezondheidsexperts, maar ook het transitieteam van Biden en een enkele Republikein, de noodklok. Met een president die feitelijk is opgehouden om te strijden tegen het coronavirus schiet het dodental door het dak heen. Inmiddels zijn meer dan 11 miljoen Amerikanen besmet geweest, per dag sterven ruim duizend van hen.

Gaat dit gewoon zo door tot 20 januari, de dag dat Trump het Witte Huis moet verlaten en Biden het stokje overneemt? Zo ja, dan kan het dodental tegen die tijd dus oplopen tot 2.500 Amerikanen per dag, zegt arts Peter Hotez van Baylor College of Medicine. ‘Een humanitaire catastrofe’. Dat dagelijkse dodental is bijna even hoog als het aantal doden dat viel bij de terreuraanslagen op het World Trade Center.

Top-viroloog Anthony Fauci. Beeld Getty Images

Het is dringend nodig dat er nu wordt ingegrepen of dat er in elk geval een plan wordt gemaakt om het dodental te temperen en de distributie van geneesmiddelen en een vaccin soepel te laten verlopen als Biden eind januari aantreedt als president. Daarover zijn gezondheidsexperts het wel eens. Maar wat kan Biden alvast doen nu hij nog niet de macht van het presidentschap heeft?

Stokje doorgeven

Weinig. Hij roept Amerikanen op een mondkapje te dragen. Maar elk serieus plan dat hij maakt om corona bij de wortel aan te pakken, is gemankeerd vanwege de gebrekkige informatie die hij krijgt. Dit weekeinde zwol de kritiek op Trump aan omdat hij weigert om nu al gesprekken toe te laten tussen gezondheidsexperts van de overheid en de aanstaande president. De top-viroloog van het land, dr. Anthony Fauci, zei zondag tegen CNN dat het ‘natuurlijk beter zou zijn’ als hij al mocht beginnen om samen te werken met het Biden-team.

‘Het is een bijna alsof je een stokje moet doorgeven tijdens een race – je wilt niet stoppen en het dan aan iemand geven’, zei Fauci, die door Trump is gemarginaliseerd, maar wel nog steeds het hoofd is van het prestigieuze Amerikaanse Centrum voor infectieziektebestrijding. ‘Je wilt gewoon doorgaan. Dat is wat transitie is.’

Maar die samenwerking wordt geblokkeerd door Trump. Aangezien hij nog steeds niet wil toegeven dat Biden hem gaat opvolgen als president, wil hij hem ook geen toegang geven tot geheime overheidsinformatie. Ook de arts die momenteel het vaccinatieprogramma van de Amerikaanse overheid leidt, Moncef Slaoui, zegt in The Financial Times geen toestemming van het Witte Huis te krijgen om met het transitieteam van Biden te spreken.

Eigen adviesteam

Het enige wat Biden nu kan doen is zijn eigen corona-adviesteam oprichten dat hem bijpraat over de crisis en alvast een plan maakt voor de toekomst. Dat heeft hij ook gedaan. Maar zonder alle relevante statistieken van de overheid (die niet altijd openbaar zijn), en zonder overdrachtsgesprekken, kantoorruimte en financiering, is het moeilijk om zo'n toekomstig aanvalsplan te maken.

De voorzitter van Bidens corona-adviesteam, dr. Vivek Murthy, zei zondag bij Fox News dat toegang tot de verzamelde data ‘cruciaal’ is . Zijn collega-adviseur Celine Gounder vergeleek de huidige uitbraak in de VS met een terreuraanslag waarover niet alle informatie wordt prijsgegeven. ‘We moeten voorbereid zijn, maar door de afwezigheid van cruciale data hebben we mogelijk blinde vlekken en kunnen we niet anticiperen. Dat maakt ons erg kwetsbaar’, aldus Gounder tegen CNN.

Volgens de aankomende chefstaf van Biden – Ron Klain – zijn er wel ontmoetingen gepland met private bedrijven zoals Pfizer, dat momenteel een veelbelovend coronavaccin ontwikkelt. Maar het team wil juist graag in contact komen met het ministerie van volksgezondheid. ‘Er zijn momenteel ambtenaren bij het ministerie die plannen maken om het vaccin te distribueren. Onze experts moeten zo snel mogelijk met die ambtenaren praten zodat er bij de machtsoverdracht niks misgaat’, aldus Klain zondag tegen NBC.

Een enkele Republikein sluit zich inmiddels aan bij de oproep aan Trump om Bidens transitieteam toegang te geven tot ambtenaren. Gouverneur Mike DeWine (Ohio) zei zondag dat Trump weliswaar alle recht heeft om rechtszaken aan te spannen over de verkiezingsuitslag, maar ‘we moeten wel met de overdracht beginnen’. Maar het valt te betwijfelen of Trump in het belang van de volksgezondheid wel bereid is om zijn verlies te erkennen.