VS zien China’s ambities als ‘grootste uitdaging voor komende tien jaar’

In november vorig jaar hadden Joe Biden en Xi Jinping online een overleg. Beeld AP

Dat heeft Blinken donderdag gezegd in een redevoering aan de George Washington Universiteit. Zeventien maanden na het aantreden van Joe Biden als president doet Blinken diens Chinastrategie uit de doeken. Die komt erop neer dat de VS niet aansturen op veranderingen van het politieke systeem in China. Maar Washington zal voorkomen dat Beijing de internationale spelregels aan zijn laars lapt en zijn eigen politieke model als superieur alternatief voor democratie naar voren schuift.

‘De Volksrepubliek China heeft de bedoeling de internationale orde te ondermijnen en heeft de economische, diplomatieke, technologische en militaire macht dat daadwerkelijk te doen,’ aldus Blinken. Oneerlijke handelspraktijken zoals dumping van goedkoop Chinees staal en zonnepanelen op de wereldmarkt, het ontwikkelen van surveillancesystemen met staatssubsidie om die naar andere landen te exporteren, mensenrechtenschendingen van onder meer Oeigoeren en aanspraken op andermans territorium in de Zuid-Chinese Zee: de litanie van Amerikaanse klachten over de Chinese regering is bekend.

Verzoenende toon

Onder de vorige Amerikaanse president Donald Trump bereikten de verhoudingen met China een historisch dieptepunt. In grote lijnen handhaaft Biden Trumps Chinabeleid, terwijl hij de deur wel op een kier zet voor samenwerking met Beijing op bijvoorbeeld klimaatgebied. Vandaar dat Blinken een verzoenende toon aansloeg: hij wil dialoog met Beijing op gang te brengen. ‘Dit is een beladen moment voor de wereld en diplomatie is van vitaal belang. We staan klaar om met China in gesprek te gaan’, aldus Blinken, die zei dat pogingen tot beterschap aan Chinese zijde wordt ‘gezien en beloond’.

Antony Blinken op het podium van de George Washington Universiteit in Washington. Beeld AP

Anders dan Trump probeert Biden bondgenoten en landen met argwaan over China's mondiale ambities bij zijn Chinapolitiek te betrekken. De recente Amerikaanse diplomatieke inspanningen in Azië zijn erop gericht ‘de strategische omgeving rond Beijing vorm te geven om onze visie voor een open en inclusief internationaal systeem te bevorderen,’ aldus Blinken. Washington doet zijn uiterste best dit niet voor te stellen als een anti-Chinees machtsblok waarmee de VS landen dwingen partij te kiezen in een nieuwe Koude Oorlog, iets wat Beijing de VS verwijt. Blinken: ‘We werken samen met China waar we kunnen, en we concurreren waar we dat moeten doen, met als doel vooruitgang voor de mensheid.’

De afgelopen weken heeft de Amerikaanse president intensief overleg gevoerd met een reeks Aziatische regeringsleiders. Tijdens Bidens bezoek aan zijn Aziatische bondgenoten scheerden Russische en Chinese bombardementsvliegtuigen langs het Zuid-Koreaanse en Japanse luchtruim, nadat Biden had gezegd Taiwan te zullen bijstaan in het geval van een Chinese aanval. Blinken zei donderdag echter dat aan het Amerikaanse Taiwanbeleid niets verandert, maar dat de VS slechts reageren op de toegenomen intimidatie van het de facto onafhankelijke eiland door China.