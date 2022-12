VS zetten zich schrap voor ‘historische winterstorm’ en extreme kou tijdens de feestdagen

Een sneeuwblazer bij Union Station in Chicago. Beeld AFP

De bittere kou, gecombineerd met hevige sneeuwval en een snijdende wind, dreigt zo gevaarlijk te worden dat president Joe Biden de bevolking waarschuwde om zo min mogelijk naar buiten te gaan. De VS zijn wel wat gewend in deze tijd van het jaar, maar dit keer dreigt de kou wel heel extreem te worden.

Biden noemt de naderende monsterstorm ‘bedreigend’. ‘Dit is geen gewone sneeuwdag, zoals toen je een kind was. Dit is bloedserieus.’

Ook het Amerikaanse weerinstituut NWS slaat alarm over de extreme, arctische kou die vanuit Canada op de VS afkomt. Terwijl de storm zich in de Midwest opmaakte om af te dalen naar een flink deel van de rest van het land, waarschuwde het weerbureau voor een ‘bomb cycloon’. Deze wervelstorm kan ervoor zorgen dat in een uur meer dan meter sneeuw valt.

Door de combinatie van snijdende wind en extreme kou, aldus het NWS, kunnen personen die niet goed beschermd zijn binnen een paar minuten bevriezen. Het weerinstituut sprak van een ‘historische winterstorm’ die een groot deel van de VS dreigt te ontregelen. In 48 staten gold op vrijdag voor meer dan 240 miljoen Amerikanen, meer dan 70 procent van de bevolking, een waarschuwing voor het slechte winterweer.

Incredibly cold arctic air across the central US. Casper, WY got down to an air temperature -42° this morning. Current wind chill values between -30° to -60° for many. This arctic front is coming for New England Friday PM. We’ll be feeling below 0 by Saturday morning 🥶 pic.twitter.com/ZW5E2kgR0t — Chris Bouzakis (@ChrisBouzakis) 22 december 2022

Snelle daling

De naderende storm dreigt de kerstplannen van veel Amerikanen te verstoren. Rond deze tijd pakken tientallen miljoenen reizigers het vliegtuig en stappen ze in de bus of auto om de feestdagen met familie en vrienden door te brengen. Door deze enorme volksverhuizing dreigen velen blootgesteld te worden aan de gevaarlijke weersomstandigheden, met name weggebruikers zijn daarbij kwetsbaar.

Verwacht wordt dat vanaf vrijdag tot na nieuwjaarsdag meer dan 110 miljoen Amerikanen op reis zullen gaan. Op donderdag en vrijdag ondervond het vliegverkeer al enorme last van het winterweer. Ruim vijfduizend vluchten moesten worden geannuleerd, vooral in Chicago. Het gebied nabij Chicago en de grote meren dreigt zwaar getroffen te worden door de kou en sneeuwval.

De autoriteiten waarschuwen voor een zeer snelle daling van temperaturen. In Cheyenne in de staat Wyoming daalde de temperatuur donderdag in slechts een half uur van 6 graden boven nul naar 16 graden onder het vriespunt. Op de luchthaven van Denver werd eenzelfde forse daling gemeten, maar daar duurde dat een uur.

Stroomuitval

In andere gebieden was de daling minder extreem, maar evengoed opvallend. ‘Toen wij om 4 uur opstonden, was het 4 graden onder 0’, aldus Joe Maxwell, een boer in Missouri, tegen tegen Equilibrium, een nieuwsbrief over klimaatverandering en duurzaamheid. Maxwell leidt een groep kleine landbouwers die zich zorgen maakt over klimaatverandering. ‘Om 7 uur was het aan het sneeuwen en 10 graden onder 0.’

Miljoenen bewoners, met name aan de Oostkust, dreigen zonder stroom te zitten. Door de storm, hevige sneeuwval en bevriezing is de kans groot dat de stroom uitvalt of dat het elektriciteitsnet overbelast raakt door een hoger verbruik. Een aantal staten heeft de noodtoestand uitgeroepen, van New York in het oosten tot het westelijke Colorado.

De gouverneur van Kentucky, Andy Beshear, wees de bewoners erop dat de gevoelstemperatuur in de staat kan dalen tot dertig graden onder nul. ‘Als je reizen kan vermijden, doe dat dan alsjeblieft’, aldus Beshear. ‘Mijn familie heeft plannen met mijn ouders afgezegd omdat we veilig moeten zijn.’ Zijn collega van New York, Kathy Hochul, deed een beroep op de bevolking om de reisplannen even uit te stellen en het weekeinde af te wachten. Hochul: ‘Moeder natuur gooit dit weekeinde alles naar ons’.

In veel grote steden wordt gevreesd voor het lot van de duizenden daklozen. In Dallas werden bussen de stad ingestuurd om daklozen van de straten te halen. In Des Moines, waar de gevoelstemperatuur 37 graden onder nul was, werd de bibliotheek gesloten zodat daklozen er zich konden opwarmen.