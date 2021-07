VS zetten streep door militaire missie in Irak

De Amerikaanse president Joe Biden (rechts) schudt de hand van de Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi in het Oval Office in het Witte Huis. Beeld REUTERS

Het besluit weerspiegelt de onvermijdelijk pijler onder het buitenlandse beleid van Biden: het tijdperk afsluiten van de oorlog tegen het terrorisme die de Verenigde Staten na de aanslagen van 11 september 2001 is begonnen, en de focus verleggen van het Midden Oosten naar mogelijke dreigingen uit bijvoorbeeld China. De Verenigde Staten moeten ‘de strijd voeren voor de komende 20 jaar, en niet van de afgelopen 20 jaar’, heeft de president gezegd.

Maar het was ook een vurige wens van Kadhimi dat er formeel een einde komt aan de gevechtsmissie in zijn land. De Iraakse premier moet laveren tussen de twee belangrijkste bondgenoten van zijn land: de VS en Iran. Pro-Iraanse facties willen dat Amerika zich terugtrekt uit Irak, terwijl anderen zeggen dat zij nog niet zonder de hulp van de Amerikanen kunnen. De Verenigde Staten worstelden op haar beurt met een militaire operatie in een land dat steeds meer in de greep is geraakt van milities die worden gesteund door Iran.

VS ‘blijven beschikbaar’

Het is niet zo dat de Verenigde Staten zich helemaal uit Irak terugtrekken. ‘Wij blijven beschikbaar. Wij blijven mensen trainen, we assisteren, we helpen waar nodig om op te staan tegen Islamitische Staat, maar we zullen tegen het einde van het jaar niet meer in gevecht zijn’, zei Biden nadat hij Kadhimi maandag voor het eerst in het Oval Office had ontvangen.

Er zijn op dit moment ongeveer 2,500 Amerikaanse troepen in Irak, maar in de praktijk zal er niet heel veel veranderen omdat de focus al langer ligt op het trainen van Iraakse troepen. Het is niet bekend hoeveel mankracht er achter zal blijven voor deze taken.