VS zetten strategische bommenwerper in bij oefeningen met Zuid-Korea

Een B-1B-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. Beeld AFP

Vier ballistische raketten voor de korte afstand vlogen zaterdagochtend boven de Gele Zee tussen Korea en China. De raketten bereikten een hoogte van 20 kilometer en kwamen na een vlucht van 130 kilometer in zee terecht. Noord-Korea had de hele week al raketten gelanceerd, waaronder ook een intercontinentale raket. Die lancering leidde tot luchtalarm in Japan. Noord-Korea vloog bovendien met zijn eigen straaljagers hinderlijk dicht langs de grens met Zuid-Korea.

Als antwoord op deze ‘provocaties’ besloot de Amerikaanse luchtmacht de oefening met een dag te verlengen – tot zaterdag – en met de supersonische B-1B te vliegen. De Verenigde Staten namen met acht straaljagers en minstens een supersonische B-1B deel aan de zesdaagse luchtoefening ‘Vigilant Storm’, waaraan in totaal 240 militaire vliegtuigen meededen.

Vigilant Storm begon maandag. Vrijdag eiste Noord-Korea dat de ‘provocerende’ luchtoefening zou worden beëindigd, maar de VS en Zuid-Korea trokken zich daar niets van aan. De vlucht op de laatste dag van de oefening, zaterdag, was de eerste van een B-1B sinds 2017.

Zwaardere sancties

De Verenigde Staten hadden vrijdag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeengeroepen om zwaardere sancties voor Noord-Korea te vragen, dat een ‘nooit eerder vertoond aantal raketten’ had gelanceerd – in 2022 alleen al meer dan zestig. De VS beklaagden zich daarbij over de machteloosheid van de Veiligheidsraad. Dertien leden van de raad hadden zich uitgesproken voor zwaardere sancties tegen Noord-Korea, maar twee landen – zonder namen te nomen werd hier duidelijk gedoeld op Rusland en China – spraken voortdurend hun veto uit en beschermden Noord-Korea.

‘Deze twee landen hebben zich in alle bochten gewrongen om de schendingen door Noord-Korea goed te praten... en zodoende een farce gemaakt van deze raad’, zei de Amerikaanse vertegenwoordiger Linda Thomas-Greenfeld.