‘VS zetten licht op groen voor training Oekraïense piloten in westerse gevechtsvliegtuigen’

Een Nederlandse F-16 wordt bijgetankt tijdens een internationale luchtmachtoefening boven Texel, 21 april 2015. Beeld Brunopress

Dat heeft president Biden vrijdag meegedeeld, zo meldden diverse media, aan de andere leiders van de G7-top die vrijdag in het Japanse Hiroshima begon. Als dit wordt bevestigd, betekent het een doorbraak in de al langer dan een jaar durende Oekraïense pogingen om moderne westerse gevechtsvliegtuigen te krijgen om zich te verdedigen tegen het binnengevallen Russische leger.

Met het besluit zet de regering-Biden alsnog het licht op groen voor een coalitie van Europese landen – van onder meer het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Denemarken – om later dit jaar F-16’s te gaan leveren aan Oekraïne. De Oekraïense minister van Defensie Reznikov noemde eerder ‘luchtsteun’ in de vorm van gevechtsvliegtuigen een ‘topprioriteit’ voor de G7-top.

Over de auteur Arnout Brouwers schrijft voor de Volkskrant over veiligheid, diplomatie en buitenlands beleid. Eerder was hij correspondent in Moskou.

De VS waren tot nu toe zeer terughoudend over de leverantie van de Amerikaanse F-16-gevechtsvliegtuigen. President Biden zei in januari met zoveel woorden dat de VS ze niet zullen leveren. Topfunctionarissen uit de regering-Biden hebben sindsdien steeds beklemtoond dat het accent ligt op de directe noden op het slagveld, waarbij ze steeds herhaalden dat F-16’s geen rol meer zouden kunnen spelen in een Oekraïens offensief de komende maanden. Ook benadrukten ze dat F16’s duur zijn, de techniek gecompliceerd en de trainingstijd lang.

Wel zijn er de afgelopen tijd twee Oekraïense piloten op simulatoren getraind in de VS, om te kijken hoeveel training nodig is. Experts zeggen dat eerder in deze oorlog herhaaldelijk is gebleken dat de trainingstijd voor complexe wapensystemen in deze noodomstandigheden sneller kan dan gedacht. Bij de gevechtsvliegtuigen gaat het bovendien om ervaren piloten, die niet voor het eerst een cockpit van binnen zien. Niettemin zullen er enkele maanden gemoeid zijn met de opleidingen, die ‘de komende weken’ gestart zullen worden in Europa, met behulp van Amerikaans personeel.

Wensenlijst

Westerse gevechtsvliegtuigen staan al langer hoog op de wensenlijst van de Oekraïense president Zelensky, om een aantal redenen. De meest urgente daarvan is dat Oekraïne de komende tijd door zijn gevechtsvliegtuigen van Sovjet-makelij heen dreigt te raken – wat dwingt tot een overstap op westerse gevechtsvliegtuigen. Kyiv vreest dat zonder deze toestellen zowel de luchtverdediging als de pogingen terrein terug te winnen ernstig in gevaar komt.

Eerder deze week kondigden het Verenigd Koninkrijk en Nederland aan een ‘internationale coalitie’ te zullen bouwen om Oekraïne te voorzien van gevechtsvliegtuigen en Oekraïense piloten te trainen. Denemarken en Noorwegen hebben, net als Nederland, overtollige F-16’s, die met Amerikaanse toestemming aan Oekraïne zouden kunnen worden overgedragen. Frankrijk toonde zich deze week ook per direct bereid Oekraïense piloten te trainen.

Stellingname

De G7-landen zeiden vrijdag in een verklaring dat ze nieuwe stappen zullen nemen om Rusland de technologie en materieel te onthouden die de oorlogsindustrie in het land overeind houden. Dat is tot dusver nauwelijks gelukt, omdat nog steeds veel westerse technologie via derde landen zijn weg vindt naar Rusland. De grote industriële landen zeggen ook de financiële steun aan Oekraïne gewaarborgd te hebben tot begin volgend jaar.

Bij de G7 zijn echter ook grote landen als India, Indonesië en Brazilië uitgenodigd, die niet meedoen aan de sancties tegen Rusland en zich afzijdig houden van stellingname in de oorlog. Dat Zelensky vrijdag een bijeenkomst van de Arabische Liga in Saoedi-Arabië bezocht, en in het weekend de G7 bezoekt, geeft het belang aan van de opstelling van deze landen in pogingen Rusland politiek gezien en op handelsgebied verder te isoleren.