VS zeggen miljarden toe om oorzaken migratie in Midden-Amerika aan te pakken

Een groep migranten uit Midden-Amerika bij het hek aan de Mexicaanse kant van de grens. Beeld AFP

De aankondiging van de Amerikaanse miljardensteun komt op een pikant moment. Juist deze dagen ruziet president Trump met de Democraten over het vrijmaken van vijf miljard dollar voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico.

De Democraten willen echter niet verder gaan dan 1,5 miljard dollar voor 2019. Trump wil nu dat ministeries kijken of ze geld kunnen vinden op hun begroting voor de bouw van de muur. Als er geen akkoord wordt bereikt over financiering van de muur en de begroting voor volgend jaar, dreigt de overheid de deuren te moeten sluiten tijdens de zoveelste ‘shutdown’.

De Amerikaanse miljardentoezegging voor de regio volgt op de lancering vorige week van een ‘Marshall-plan’ voor de regio door de nieuwe Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador om de oorzaken van massamigratie aan te pakken. Beide landen hopen dat de miljardeninvesteringen ertoe zullen leiden dat de migranten afzien van het verlaten van hun land.

De nieuwe Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador tijdens een bezoek aan de staat Tabasco. Beeld REUTERS

Gedreigd

Obrador wil dat er in de komende vijf jaar zo'n 26 miljard euro wordt geïnvesteerd, voornamelijk in het zuiden van Mexico, om de economische ontwikkeling op gang te brengen. Het plan voorziet ook in het bieden van werk en gezondheidszorg aan migranten uit Midden-Amerika die naar Mexico zijn getrokken.

De miljardensteun die de regering-Trump nu heeft toegezegd om ervoor te zorgen dat migranten in hun land blijven, is geen ‘nieuw’ geld. Het overgrote deel werd de afgelopen jaren al toegezegd voor allerlei projecten, voornamelijk door de regering-Obama. Ook bestaat een deel van de miljardensteun uit investeringen door bedrijven en organisaties.

Trump dreigde de afgelopen maanden de Amerikaanse hulp aan de landen in Midden-Amerika te beëindigen als zij de migrantenkaravanen richting de VS niet zouden stopzetten. Tot nu toe is het echter bij dreigen gebleven, deels omdat het Congres hiervoor weinig voelt. Zuur voor Trump is dat hij voor de financiering van de muur toestemming nodig heeft van het Congres. Dit geldt echter niet voor de mix van publieke en private investeringen in Midden-Amerika en Mexico.

Amerikaanse grenswachten arresteren migranten die erin zijn geslaagd om illegaal de grens over te steken. Beeld AFP

Hekelde

In Mexico-Stad werd de Amerikaanse miljardentoezegging direct toegejuicht. ‘Dit is goed, heel goed nieuws', aldus de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Ebrard. ‘Ik heb een droom dat niemand meer werk wil gaan zoeken in Amerika', zei Obrador kort voor de aankondiging. Obrador, die op 1 december werd beëdigd, heeft van de ontwikkeling van het zuiden van Mexico een prioriteit gemaakt. De zuidelijke staten Chiapas en Oaxaca behoren tot de armste van het land.

De illegale migratie uit Midden-Amerika kwam veel naar voren tijdens de recente tussentijdse verkiezingen in de VS. Trump hekelde herhaaldelijk de migrantenkaravanen die onderweg waren richting de Amerikaanse grens. Duizenden van hen zijn nu gestrand in Mexico en hopen alsnog de VS binnen te komen door asiel aan te vragen. Anderen doen pogingen om de grens illegaal over te steken.