VS willen vaart zetten achter hypersonische wapens: ‘We krijgen schop onder kont van China’

De lancering van een hypersonische raket door Noord-Korea op 5 januari 2022. Beeld AP

Met Noord-Korea meegeteld werken nu slechts vier landen aan hypersonische wapens, de zogenoemde ‘wapens van de toekomst’. Ze vliegen met een snelheid van minstens vijf keer de snelheid van het geluid, 6.000 kilometer per uur, op hun doel af en kunnen bewapend worden met een kernraketten. Met deze snelheid en grote wendbaarheid kan dergelijk wapen de vijand volledig verrassen en er zich bovendien moeilijk tegen verdedigen.

Het topoverleg, dat het Pentagon bevestigt nadat de militaire nieuwssite Defense One erover berichtte, laat zien hoe ontevreden en gefrustreerd de regering-Biden is. Het is vrij ongebruikelijk dat een Amerikaanse defensieminister met de volledige top van de wapenleveranciers om de tafel gaat om de problemen te bespreken met een nieuw wapensysteem.

De VS werken aan diverse hypersonische wapens, maar deze worden al jaren geplaagd door technische problemen en tests die mislukken. Het bijeenkomst komt drie maanden nadat China de wereld verraste, in het bijzonder de VS, door een hypersonisch wapen te lanceren dat in de ruimte om de aarde vloog. China is het eerste land dat dit voor elkaar kreeg. Het wapen, een soort glijvaartuig, suisde daarna met enorme snelheid af op een doelwit in China.

‘Zorgwekkend’

President Biden gaf toen openlijk toe bezorgd te zijn over de snelle Chinese vorderingen. Amerika’s hoogste generaal, Mark Milley, noemde de succesvolle Chinese test ‘zeer zorgwekkend’. Ook vergeleek hij het met Ruslands Spoetnik-moment in 1957, toen de Russen als eersten erin slaagden om een satelliet in een baan om de aarde te brengen.

‘Het wordt een ‘wij krijgen een schop onder onze kont door China en we moeten het beter doen’-achtige vergadering’, aldus een regeringsfunctionaris tegen Politico over het spoedoverleg. De VS zijn ook verontrust omdat Noord-Korea claimt vorderingen te boeken met de ontwikkeling van een hypersonisch wapen.

Tot verbijstering van Washington voerde het straatarme land in september de eerste test uit, in januari gevolgd door nog twee. Volgens Zuid-Korea bleek uit de laatste test dat het om een ‘vrij geavanceerd’ wapen ging. Het Zuid-Koreaanse leger zei een snelheid werd bereikt van twaalf keer de geluidssnelheid.

Mislukkingen

De Amerikanen moeten de laatste jaren toezien dat het niet wil vlotten met hun hypersonische wapenprojecten. Zo mislukten vorig jaar alle drie de tests met de AGM-183, een wapen waarop de luchtmacht zijn hoop heeft gevestigd. Bij de laatste test, in december, kwam het wapen niet eens los van de B-52-bommenwerper die het moest lanceren. De mislukkingen halen een streep door het plan van de luchtmacht om dit wapen dit jaar in gebruik te nemen.

‘Ik ben niet tevreden met het tempo waarmee wij te werk gaan’, erkende staatssecretaris voor de luchtmacht Frank Kendall. ‘We boeken enige vooruitgang op het gebied van de technologie. Ik zou het graag beter zien.’ Ook de hypersonische wapens waaraan de landmacht en de marine werken, zijn nog lang niet zo ver gevorderd dat ze snel in gebruik kunnen worden genomen. In oktober mislukte een test met een ander hypersonisch wapen.

In het Congres, dat vindt dat het Pentagon meer prioriteit moet geven aan hypersonische wapens, neemt de kritiek toe. Dit jaar is 2 miljard euro uitgetrokken voor de diverse wapenprojecten. Volgens Amerika’s op een na hoogste militair, generaal John Hyten, moet de Chinese test van juli vorig jaar de VS wakker schudden.

‘De Spoetnik-lancering creëerde een gevoel van urgentie in de VS’, aldus Hyten in november tegen CBS News. ‘De test van 27 juli zorgde niet voor dat gevoel van urgentie.’ Hij wees erop dat China in de afgelopen vijf jaar honderden tests heeft uitgevoerd met hypersonische wapens en de VS slechts negen.