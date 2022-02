VS willen Afghaanse miljarden reserveren voor slachtoffers 9/11 en humanitaire hulp aan Afghanen

11 september 2001 in New York, na de aanslag op de Twin Towers. Beeld Stan Honda / AFP

Dit besluit, dat vrijdag door president Biden bekend werd gemaakt, zal leiden tot woedende reacties van de Taliban die aanspraak maakten op het geld. De zes miljard euro van de Afghaanse centrale bank staat op een rekening in New York en werd door de VS bevroren nadat de Taliban in augustus na twintig jaar strijd de macht hadden overgenomen.

De Amerikaanse maatregel is vrij bijzonder. Het is ongewoon dat de regering van een land waar tegoeden van een ander land zijn bevroren, eigenhandig beslist wat er met dat geld gaat gebeuren. De Taliban-regering, die door de VS en de meeste andere landen niet wordt erkend, probeert al maanden aan de miljarden te komen. De overheid heeft sinds augustus amper geld omdat de financiële steun van het buitenland is weggevallen.

Ook de hulpverlening van de VN en internationale organisaties aan de bevolking verkeert in problemen. De VS weigerden echter in te gaan op verzoeken van de Taliban om de miljarden in de VS vrij te maken. Afghanistan houdt vanwege het besluit nu nog maar 1,8 miljard euro over op bankrekeningen in diverse landen, waaronder Duitsland. Ook dit geld is bevroren. Wat er met deze tegoeden van de Afghaanse centrale bank gaat gebeuren, is onduidelijk.

Afghanistan's Taliban government is pressing for the release of billions of dollars of central bank reserves as the drought-stricken nation faces a cash crunch, mass starvation and a new migration crisis https://t.co/CppnSLe5Sf 1/6 pic.twitter.com/60faij30wx — Reuters (@Reuters) 29 oktober 2021

Geld geparkeerd

Door de actie van Washington krijgen nabestaanden van de slachtoffers van 9/11 nu de mogelijkheid om gecompenseerd te worden voor hun verlies. Diverse groepen familieleden hebben de afgelopen jaren de Taliban aangeklaagd omdat de beweging indertijd onderdak bood aan terreurgroep Al Qaida. De bloedige aanslagen van 2001 in New York en Washington werden gepland en voorbereid in Afghanistan door Al Qaida-leider Osama bin Laden en zijn commandanten. De Taliban waren toen aan de macht in Afghanistan.

Of de drie miljard euro ook zal worden gebruikt om de families van de slachtoffers te compenseren, moet worden beslist door de rechter. Het geld zal voorlopig worden geparkeerd op een bankrekening. ‘Amerikaanse slachtoffers van terrorisme krijgen volledig de kans om over hun claims gehoord te worden in de rechtbank’, aldus het Witte Huis vrijdag over het presidentiële besluit om de beschikking te krijgen over de zes miljard.

I sent a letter to @NewYorkFed calling on them to ensure Afghan government financial assets at the Fed don’t fall into Taliban control. Access to these accounts would bolster the Taliban. ⁦@annmarie⁩ for @business⁩ reports ⬇️ https://t.co/10QGoKwW0o — Rep. Andy Barr (@RepAndyBarr) 15 augustus 2021

‘Catastrofe’

Volgens president Biden zal de Amerikaanse stap er ook voor zorgen dat miljarden daadwerkelijk aan de Afghaanse bevolking zullen worden besteed. Als het naar de Taliban was gegaan, zou dat volgens hem niet zeker zijn geweest.

‘Dit besluit zorgt ervoor dat het uit de handen blijft van de Taliban en andere kwaadwillenden’, aldus het Witte Huis. ‘De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Taliban, onder andere voor activiteiten die de veiligheid van Amerikanen bedreigen zoals het gegijzeld houden van onze burgers.’

Volgens de VN en internationale hulporganisaties dreigt in Afghanistan een ‘humanitaire catastrofe’. De VN vroegen in januari om een recordbedrag van 4,4 miljard euro om de Afghanen dit jaar te helpen. Het is nog niet eerder voorgekomen dat de VN zo’n groot hulpbedrag vroegen voor een land in nood.