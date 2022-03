VS vrezen legitimatie regime-Assad na eerste bezoek van Syrische president aan Arabisch land sinds 2011

De Syrische president Bashar al-Assad (links) en sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum van de Verenigde Arabische Emiraten. Beeld ANP / EPA

De ontmoeting was de laatste in een reeks diplomatieke toenaderingen die wijzen op een verschuiving in het Midden-Oosten, waar verschillende Arabische landen de banden met Assad nieuw leven inblazen. Zo’n teken was vorig jaar ook al een telefoontje met koning Abdullah van Jordanië, een andere bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten.

De Verenigde Staten lieten weten ‘diep teleurgesteld en verontrust te zijn door deze schijnbare poging om’ Assad te legitimeren. Washington heeft zich steeds verzet tegen pogingen om de banden met Assad te normaliseren of hem te rehabiliteren, zolang er geen stappen zijn gezet richting een politieke oplossing voor het conflict. Daarbij zijn honderdduizenden mensen omgekomen sinds de opstand tegen Assad in 2011 begon.

Volgens woordvoerder Ned Price van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten staten hun samenwerking met het Assad-regime goed overwegen. Hij wees op de gruwelijke wreedheden die het regime de afgelopen tien jaar tegen de Syriërs heeft begaan. Ook beschuldigde hij Damascus ervan een groot deel van het land de toegang tot humanitaire hulp en veiligheid te ontzeggen.

Iran en Rusland tot nu toe enige trouwe bondgenoten Assad

De enige reizen van Assad buiten Syrië tijdens de oorlog waren naar Iran en Rusland. Dankzij de militaire steun van die trouwe bondgenoten heeft hij tot nu toe stand weten te houden tegen groepen gesteund door buitenlandse regeringen, waaronder die van aan de VS gelieerde Golfstaten.

Volgens het staatspersbureau van de Emiraten spraken Assad en sjeik Bin Rashid al-Maktoum, de heerser van de VAE, onder meer over ‘het behoud van de territoriale integriteit van Syrië’ en de terugtrekking van buitenlandse troepen. Ook ging het over politieke en humanitaire steun aan Syrië en de pogingen om tot een vreedzame oplossing te komen voor de oorlog in dat land.